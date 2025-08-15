Провал саммита на Аляске может обернуться санкциями против 'Роснефти' и 'Лукойла' – Bloomberg

США рассматривают возможность введения санкций против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" в качестве мер, которые могут подтолкнуть диктатора Владимира Путина к к прекращение огня. Президент Дональд Трамп надеется, что такой шаг, если он будет принят, будет кратковременным.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. По словам собеседников издания, пожелавших остаться анонимными, санкции против двух российских нефтяных гигантов будут направлены на сокращение доходов Кремля, если саммит на Аляске не принесет результатов.

"Обеспокоенные влиянием на цены, чиновники говорят, что Трамп надеется, что такой шаг, если он будет принят, будет кратковременным", – говорится в материале.

Другие возможные меры включают усиление санкций против теневого флота нефтяных танкеров России и введение дополнительных пошлин для покупателей российской нефти, таких как Китай.

Источники предупредили, что реализация любых мер может быть постепенной. Трамп ранее заявлял, что предпочитает пошлины санкциям, поскольку считает их более эффективными.

Госкомпания "Роснефть", которую возглавляет близкий соратник Путина Игорь Сечин, и частная компания "Лукойл" являются двумя крупнейшими российскими производителями нефти.

По оценкам Bloomberg, на их долю в первой половине этого года приходится почти половина всего экспорта сырой нефти страны, или около 2,2 млн баррелей в день.

Угроза дальнейших санкций – часть переговорной тактики США на саммите, чтобы продемонстрировать готовность администрации США усилить давление на Россию.

"Это в стиле Трампа – предлагать экономические инструменты в качестве "кнута и пряника", – пишет агентство.

На вопрос Fox Business Network о возможных санкциях против Китая министр финансов Скотт Бессент ответил: "Все обсуждается".

Трамп уже удвоил пошлины для Индии запокупку российской нефти до 50%, что, по мнению некоторых, помогло подтолкнуть Путина сесть за стол переговоров.

Санкции рассматриваются на фоне рекордного профицита на нефтяном рынке, который, по прогнозам Международного энергетического агентства, ожидается в следующем году, отмечает Bloomberg.

Хотя это может позволить некоторым поставкам уйти с рынка без резкого роста цен, Россия является одним из крупнейших мировых производителей сырой нефти, и угроза перебоев в ее добыче добавит новую дозу геополитического риска, говорится в статье.

Азиатские рынки сохранили спрос на санкционную нефть

Президент Джо Байден воздержался от введения санкций против крупных российских нефтяных компаний в 2022 году из-за опасений по поводу ее влияния на цены на газ в США, поскольку его администрация пыталась сдержать всплеск инфляции, напомнили в Bloomberg.

Тогда США и их союзники по "Большой семерке" решили ввести ценовой предел на экспорт российской нефти отчасти из-за опасений резкого роста цен на сырую нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent достигли отметки в 139 долларов за баррель в первые дни после начала войны, но сегодня они приближаются к отметке в 70 долларов.

В январе уходящая администрация Байдена ввела санкции против ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "Газпром нефть", занимающих соответственно третье и четвертое места в рейтинге крупнейших российских экспортеров.

Однако азиатские рынки, которые сейчас являются основными покупателями российской нефти, в значительной степени проигнорировали эти ограничения, сохранив высокий спрос на санкционную нефть.

В результате, по данным Bloomberg, основанным на данных отслеживания судов, экспорт сырой нефти из Москвы в этом году остается стабильным.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 15 августа Трамп и Путин вечером начали встречу на Аляске. Президент США, направляясь на саммит, подтвердил, что России грозят "очень суровые последствия" в случае, если глава Кремля не проявит заинтересованности в завершении войны.

