Путин кого-то звал и нервно улыбался: появились первые кадры встречи на Аляске. Видео

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин вечером 15 августа официально начали встречу в Анкоридже на Аляске. Со стороны России также присутствуют помощник Путина Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров, со стороны США – госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Видео дня

В начале встречи журналистов попросили покинуть помещение фразами: "Спасибо, пресса! Все, покиньте комнату". На кадрах, которые обнародовали СМИ, видно, как Путин кого-то звал и нервно улыбался.

Как началась встреча

Представители прессы одновременно успели выкрикнуть несколько вопросов к диктатору:

– "Господин Путин, вы согласитесь на прекращение огня?"

– "Обяжетесь ли вы больше не убивать мирных жителей?"

– "Господин Путин, почему президент Трамп должен доверять вашему слову?"

Вместо этого тот сделал вид, что не понимает вопросов из-за незнания английского языка.

Также на кадры попал момент, когда Рубио пытался занять свой стул, не пожав руку Путину, но потом, когда Трамп намекнул на необходимость поздороваться с россиянами, все же сделал это.

Белый дом опубликовал совместное фото Трампа и Путина перед началом переговоров, подписав его девизом саммита: "Стремление к миру".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 15 августа самолет Путина приземлился на Аляске, для диктатора расстелили красную дорожку и президент США лично встретил его в аэропорту. В момент встречи над аэропортом в Анкоридже пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя, рев их моторов напугал Путина. Политики отправились на саммит, сев в одно авто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!