Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские банки

В украинских банках переписали курс доллара. Утром 8 октября там выставили его на среднем уровне 41,1/41,55 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. выше в покупке и на 1 коп. в продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

Видео дня

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,42-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Таскомбанк – 41,42 грн;

Прокредит Банк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,49 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

абанк – 41,7 грн.

Покупают же они ее по 40,9-41,17 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,9 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

Таскомбанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41 грн;

Райффайзен Банк – 41,17 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

абанк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В то же время, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (10 октября) курс доллара в украинских банках будет находиться в пределах от 40,7 до 41,85 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же курс снизили. Утром 8 октября в них определили его в средние 40,88/41,45 грн (покупка/продажа). Это:

на 27 коп. ниже в покупке, чем днем ранее;

на 5 коп. в продаже.

По словам же Козырева, в ближайшие дни курс доллара в обменниках будет находиться в рамках от 41 до 41,8 грн. Т.е., ожидается рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время украинцам не стоит опасаться обвала гривни – для этого нет никаких предпосылок. Ведь, констатируют в экспертной среде, центральную роль в процессе курсообразования играет политика Нацбанка. Который, в частности, в настоящее время имеет рекордные резервы, оцениваемые в более чем 40 млрд долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!