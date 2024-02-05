Прежние цены больше не актуальны: в Киеве изменили стоимость 1-комнатных квартир

За последние 6 месяцев стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке Киева ощутимо выросла. Так, с июля 2023-го по январь 2024-го средние цены на такое жилье увеличились на 4 тыс. долларов – до 45,5 тыс. долларов.

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А вот за год стоимость жилья снизилась, причем даже на большую сумму. По данным крупной профильной площадки, с января 2023-го по январь 2024-го 1-комнатные квартиры подешевели сразу на 8 тыс. долларов. При этом подчеркивается: речь идет именно о проданных квартирах, а не ценах в объявлениях.

Дешевле всего, как отмечается, покупать однокомнатные квартиры в Деснянском районе столицы – в среднем 42 тыс. долларов. За ним идут:

Святошинский – 48 тыс. долларов;

Оболонский – 55,3 тыс. долларов;

Соломенский – 56 тыс. долларов;

Подольский – 59 тыс. долларов.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе – в среднем 128 тыс. долларов.

Шевченковский – 80 тыс. долларов;

Голосеевский – 67,5 тыс. долларов;

Дарницкий, Днепровский – 66 тыс. долларов.

Сколько стоят новые квартиры

За год (с января 2023-го по январь 2024-го) в столице подешевели и новые квартиры. Цены на них снизились почти на 5 000 грн/кв. м – со средних 47 750 грн/кв. м до 43 000 грн/кв. м.

Чаще всего, по данным аналитиков, застройщики выставляют стоимость "квадрата" в 24 200 грн. По такой цене формируется 8% объявлений продажи недвижимости.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, в 2024 году цены на квартиры в новостройках могут вырасти. В частности, в ближайшие полгода стоимость квадратного метра в них может подорожать на 15%.

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