Цены на квартиры в Украине могут вырасти в 2024-м: на сколько подорожает жилье в новостройках

Цены на квартиры в новостройках могут вырасти в 2024 году. В этом году повышение в стоимости прогнозируется из-за увеличения себестоимости строительства. Так, в ближайшие полгода стоимость квадратного метра может подорожать на 15%.

Видео дня

В 2023-м средневзвешенный рост себестоимости строительства составил 40%. В течение текущего года этот показатель тоже может быть высоким, спрогнозировала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в комментарии "24 Канала".

"Думаю, что средняя стоимость квадрата на первичке в киевском регионе за первое полугодие вырастет в пределах 15% в гривне, во Львове этот показатель может быть похожим, погрешность в пределах 3-5% в зависимости от уровня спроса в регионе. Подобный потенциал к росту также имеют города-хабы типа Ужгорода, Ивано-Франковска", – прогнозирует Берещак.

При этом на определенные помещения будет повышен спрос. Речь идет о квартирах в полифункциональных комплексах кластерной застройки с миксом инфраструктуры многофункционального комплекса по концепции город в городе или 15-минутного города (точечная застройка в выигрышной локации, где есть все необходимое в пределах прогулки пешком).

Там рост цен при условии продуманной концепции и высокой строительной динамики будет более заметным – по меньшей мере +5-8% средних показателей.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, покупать 1-комнатную квартиру на вторичном рынке недвижимости Украины стало дороже. Причем практически по всей стране. Так, за год (с декабря-2022 по декабрь-2023) цены на такое жилье выросли в диапазоне от 3,2% до 49,1%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!