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По старым ценам квартиры больше не купить: как изменилась стоиомть нового жилья в Киеве

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Как изменилась стоиомть нового жилья в Киеве

В Киеве подешевели новые квартиры. За год (с января 2022-го по январь 2023-го) цены снизились почти на 5 000 грн – со средних 47 750 грн/кв. м до 43 000 грн/кв. м.

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Об этом сообщает M2bomber. В то же время, отмечается, за более короткие периоды цены выросли – хотя и практически незаметно. Так:

  • за 6 месяцев квадратные метры подешевели в среднем на 200 грн;
  • за 1 месяц – на 650 грн.
В Киеве подешевели новые квартиры

Где дороже всего

В целом по районам цены колеблются от средних 33 700 грн до 99 225 грн за кв. м. Так, самые высокие зафиксированы в:

  • Печерском районе – в среднем 99 225 грн за "квадрат";
  • Подольском – 76 175 грн.

Самые "дешевые" районы

Дешевле всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Дарницком районе – в среднем, 33 700 грн за кв.м. А кроме того, в:

  • Деснянском – 34 100 грн;
  • Соломенском – 36 500 грн;
  • Святошинском – 39 675 грн;
  • Днепровском – 39 750 грн;
  • Оболонском – 41 175 грн;
  • Голосеевском – 41 750 грн;
  • Шевченковском – 43 250 грн.

Самые "популярные" цены

В целом же, по данным аналитиков, застройщики чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 24 200 грн. По такой цене формируется 8% объявлений о продаже недвижимости.

Застройщики чаще всего выставляют стоимость "квадрата" новой квартиры в Киеве в 24 200 грн

Также часто можно встретить цены:

  • 22 000 грн – 7%;
Также часто можно встретить цену 22 000 грн
  • 19 800 грн – 5,3%.
Продают новые квартиры в Киеве и по 19 800 грн за "квадрат"

Что будет с ценами на новое жилье

В целом же, по словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, в 2024 году цены на квартиры в новостройках могут вырасти. В частности, в ближайшие полгода стоимость квадратного метра в них может подорожать на 15%.

"Думаю, что средняя стоимость квадрата на первичке в киевском регионе за первое полугодие вырастет в пределах 15% в гривне, во Львове этот показатель может быть похожим, погрешность в пределах 3-5% в зависимости от уровня спроса в регионе. Подобный потенциал к росту также имеют города-хабы типа Ужгорода, Ивано-Франковска", – прогнозирует Берещак.

Причиной же подорожания она называет увеличение себестоимости строительства. Так:

  • в 2023 году средневзвешенный рост себестоимости строительства составил 40%;
  • в 2024-м течение этот показатель тоже может быть высоким.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время практически по всей Украине на вторичном рынке подорожали 1-комнатные квартиры. Однако неравномерно: к примеру, в Николаевской области с декабря 2022-го по декабрь 2023-го средние цены выросли на 3,2%, а в Черниговской сразу на 49,1%.

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