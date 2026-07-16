"Ускоряем подготовку к зиме": Корецкий провел первое заседание Кабмина и указал на залог успешной работы. Фото

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство ускоряет подготовку к следующему отопительному сезону в связи с усилением российских атак. Подготовка к новому отопительному сезону началась уже в первый день после завершения предыдущего.

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Глава правительства также рассказал о ключевом документе, определяющем комплекс мер по обеспечению устойчивости страны. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Верховной Рады.

План устойчивости

По словам премьер-министра, основой подготовки является документ под названием "План устойчивости", который охватывает широкий спектр мер по защите критически важной инфраструктуры.

"Подготовка к следующему отопительному сезону началась ровно в первый день окончания предыдущего. Есть один-единственный документ, называемый "План устойчивости", который является всеобъемлющим", — сказал Корецкий.

Он пояснил, что план предусматривает меры по пассивной защите объектов энергетики, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения . Одним из приоритетов нового правительства, по его словам, является проверка хода выполнения этого документа и ускорение всех необходимых подготовительных работ.

Также сообщается, что Сергей Корецкий провел свое первое заседание Кабинета министров в новом составе, на котором были определены первоочередные приоритеты.

Главные приоритеты

Премьер подчеркнул, что ожидает более сложной следующей зимы по сравнению с предыдущей из-за усиления российских обстрелов.

"Я лично считаю, что следующая зима будет более сложной, чем предыдущая. Причина этого очень проста – враг активизировал атаки, стало больше баллистических ракет , больше ракет, больше "Шахедов"", – отметил он.

В то же время Корецкий подчеркнул, что Украина стала сильнее и опытнее, поэтому правительство будет работать над тем, чтобы максимально подготовить страну к началу отопительного сезона.

Он также заявил, что эффективное взаимодействие между Кабинетом министров и Верховной Радой является ключевым условием для результативной работы исполнительной власти.

"Это единственный фундамент успешной работы всей государственной машины, всего государственного аппарата, потому что Кабинет министров без принятия законов в парламенте может оказаться практически неспособным действовать. Поэтому открытый, конструктивный и, главное, системный диалог с Верховной Радой – это залог успеха работы Кабмина. А если Кабмин успешен – то и государство успешно", – сказал премьер.

По его словам, только совместная работа правительства и парламента позволит эффективно преодолевать вызовы, укреплять устойчивость государства и выполнять главные задачи нового состава Кабинета министров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сегодня, 16 июля, Верховная Рада Украины назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. После перерыва парламент также утвердил состав нового правительства. Во время голосования за Корецкого решение поддержали 289 народных депутатов. Против выступил 1 народный депутат, 7 воздержались, еще 21 политик не голосовал.

Днем ранее, 15 июля, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление о назначении нового премьер-министра. Речь шла о кандидатуре председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

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