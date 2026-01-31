После повышения прайс-кэпов импорт электроэнергии в Украину вырос на 41% — аналитика

Повышение прайс-кэпов на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии дало ощутимый результат в виде роста импорта. Об этом говорится в аналитике ExPro Electricity.

По расчетам ExPro, после повышения ценовых ограничений среднесуточный импорт электроэнергии вырос на 41% — до 33,9 тыс. МВт-ч. Сравнение осуществлялось за периоды 1–17 января 2026 года и 18–30 января 2026 года. В январе также был зафиксирован рекордный показатель импорта за сутки — 41,9 тыс. МВт-ч.

Аналитики отмечают, что вместе с ростом объемов импорта существенно повысился уровень использования межгосударственного пересечения. Увеличилось количество часов, когда импортные мощности используются на полные 100%, прежде всего в дневные часы и в вечерний пик.

В почасовом разрезе наибольший рост импорта произошел именно в дневные часы — с 8:00 до 17:00. По оценкам ExPro, в этот период объемы импорта выросли на 50–135% по сравнению с первой половиной месяца.

Именно на эти часы Регулятор повысил предельные цены, что и обеспечило дополнительную экономическую мотивацию для импорта.

Напомним, НКРЭКУ повысила прайс-кэпы на краткосрочных сегментах рынка с 17 января 2026 года, на сутки поставки 18 января. В результате верхний прайс-кэп на все часы на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке был повышен до 15 000 грн/МВт-ч. На балансирующем рынке максимальная предельная цена установлена на уровне 16 000 грн/МВт-ч, минимальные предельные цены остаются на техническом уровне.