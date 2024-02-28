Украина и Польша провели переговоры: будут ли полностью закрывать границу

Переговорщики от Украины и Польши ищут пути разблокирования границы между странами, на которой протестуют польские фермеры. При этом во время прошедших 28 февраля переговоров опция закрытия границы не упоминалась.

Об этом сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.Он отметил, что Польшу на переговорах представляли:

министр развития и технологии Кшиштоф Гетман;

министр сельского хозяйства Чеславом Шекерским.

Деталей результат встречи Качка раскрывать не стал. Однако отметил: "конструктивное решение возможно".

"Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но возможно", – сообщил замминистра.

Полное закрытие границы не упоминалось

При этом Качка подчеркнул: во время встречи "опция закрытия границы не упоминалась". Отметив: это было бы очень болезненным решением для экономик обоих стран.

"Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по полской статистике даже больше) – это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который жизненно важен для Украины", – объяснил замминистра.

Польша готова полностью закрыть границу с Украиной

Ранее же премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польские власти готовы полностью закрыть границу с Украиной. Впрочем, пойти на такой шаг они готовы по согласованию с украинской стороной и лишь на некоторое время. Блокировка будет распространяться только на грузовые перевозки и не затронет пассажирский транспорт.

"Я готов принимать трудные решения... Мы найдем решение, которое защитит наш рынок и наших фермеров от этой неравной конкуренции... Завтра на этой встрече мы будем искать решение проблемы. Мы говорим с украинской стороной о полном закрытии границы с Украиной, полном закрытии товарообмена. Об этом я также буду говорить с польскими фермерами. Но это было бы временное решение, ведь оно тоже бьет по Польше", – заявил Туск.

Он добавил, что польская сторона готова к "серьезному разговору" по лимитам на украинскую агропродукцию. "Лимиты, предложенные Брюсселем и Киевом, для нас неприемлемы", – сказал Туск.

По его словам, цена решения о свободной торговле с Украиной "слишком высока с точки зрения польских интересов". "У нас очень серьезная проблема. Мы являемся самым проукраинским государством, когда речь идет о нашей готовности помочь, но у нас также есть самые большие проблемы в Европе, связанные с российско-украинской войной. Мы не в состоянии заплатить эту цену, поэтому ищем решение, которое защитит польский рынок, а также европейский рынок от наполнения явно более дешевой сельскохозяйственной продукцией из Украины", – отметил Туск.

Польша получает от Украины намного больше, чем отдает

В то же время глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" – ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины на 6,6 млрд долларов.

"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – подчеркнул нардеп.

Более того, отметил он, фактический баланс торговли с Польшей для Украины является гораздо более отрицательным, чем это видно по официальной статистике, – "в силу занижения импорта". Тогда как Украина для Польши, "по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер".

"В случае с блокированием автомобильных таможенных переходов – это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, поляки, нападавшие на транспорт с украинским зерном и высыпавшие его на землю, должны будут покрыть нанесенные таким образом убытки. Этому могут поспособствовать правоохранители самой Польши, уже возбудившие соответствующие уголовные производства.

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