Польша готова полностью закрыть границу с Украиной: Туск озвучил план

Польские власти готовы полностью закрыть границу с Украиной. Впрочем, пойти на такой шаг они готовы по согласованию с украинской стороной и лишь на некоторое время. Блокировка будет распространяться только на грузовые перевозки и не затронет пассажирский транспорт.

О таком плане сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Gazeta.pl. При этом глава польского правительства анонсировал встречу с протестующими фермерами 29 февраля, пообещав защитить аграриев.

"Я готов принимать трудные решения... Мы найдем решение, которое защитит наш рынок и наших фермеров от этой неравной конкуренции... Завтра на этой встрече мы будем искать решение проблемы. Мы говорим с украинской стороной о полном закрытии границы с Украиной, полном закрытии товарообмена. Об этом я также буду говорить с польскими фермерами. Но это было бы временное решение, ведь оно тоже бьет по Польше", – заявил Туск.

Он добавил, что польская сторона готова к "серьезному разговору" по лимитам на украинскую агропродукцию. "Лимиты, предложенные Брюсселем и Киевом, для нас неприемлемы", – сказал Туск.

По его словам, цена решения о свободной торговле с Украиной "слишком высока с точки зрения польских интересов". "У нас очень серьезная проблема. Мы являемся самым проукраинским государством, когда речь идет о нашей готовности помочь, но у нас также есть самые большие проблемы в Европе, связанные с российско-украинской войной. Мы не в состоянии заплатить эту цену, поэтому ищем решение, которое защитит польский рынок, а также европейский рынок от наполнения явно более дешевой сельскохозяйственной продукцией из Украины", – отметил Туск.

Польские фермеры уже несколько недель протестуют, требуя, прежде всего, выхода из "Зеленого курса" ЕС, который, по их мнению, приведет к снижению рентабельности сельскохозяйственного производства. Второе их требование – закрыть границу с Украиной для ввоза на польский рынок "дешевой сельскохозяйственной продукции". При этом главные агрокультуры – пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник – Украина и так не продает Польше, т.к. на их поставки наложен запрет.

Согласно заявлению Туска, его переговоры с протестующими в рамках "сельскохозяйственного саммита" состоятся в четверг, 29 февраля, в 14:00 в Сейме. Представители правительства собираются поговорить со "всеми протестующими группами" – то есть, вероятно, не только с фермерами, но и с перевозчиками, который грозятся возобновить забастовку уже с 1 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Туск анонсировал запрет ряда украинских продуктов в Польше. Он отметил, что речь идет яйцах, фруктах и мясе, которые поляки считают важными для своего рынка.

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