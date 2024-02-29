План Польши по закрытию границы с Украиной: какая страна пострадает больше

Озвученный польским премьер-министром Дональдом Туском план полного закрытия границы между Польшей и Украиной невыгодно, прежде всего, первой – ведь в этом случае речь идет не только об аграрной продукции. А общий торговый баланс показывает, что именно Польше выгоднее торговать с Украиной, а не наоборот. Кроме того, речь идет не только о границе между двумя странами – а о границе между Украиной и целым ЕС. А остановка этой торговли – недопустима и неприемлемая.

Об этом OBOZ.UA рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. В связи со всем этим, отметил он, закрытие границы невозможно.

"Во-первых, в контексте возможного импорта Польши на территории Украины это не только аграрная продукция, и торговый баланс показывает, что у них больше торгуют с Украиной, чем Украина на территории Польши. Во-вторых, мы должны понимать, что это не граница Украина – Польша, это граница Украина – Европейский союз. Такие действия будут иметь ответные ответные действия со стороны Европейского союза. Потому что останавливается тогда торговля между Украиной и Европейским союзом в целом", – объяснил он.

Последствия будут для всех

В то же время, подчеркнул Марчук, последствия возможного перекрытия границы ощутят все. Потому что ориентированный на экспорт бизнес пострадает как в Украине, так и в Польше.

"Последствия – это финансовые потери, дополнительные объезды. Дополнительные объезды – это расходы на логистику. Соответственно, стоимость импортируемого и экспортируемого возрастает и потери несут обе стороны. Потому что их бизнес так же стоит и нет возможности сегодня уезжать", – объяснил эксперт.

Украина не ощутит критических проблем

Вместе с тем, отметил он, даже если граница все же будет полностью перекрыта, для Украины это не станет критическим ударом. Ведь, в частности, только 5% ее зерна перевозится сухопутным транспортом – тогда как:

80% – по Черному морю;

10% – по речным портам на Дунай.

"Чтобы развенчать мифы поляков, что они останавливают на границе продукцию украинских холдингов – холдинги вывозят ее морем. Малый и средний бизнес может отправить 3-4 фуры", – объяснил Марчук.

Кроме того, отметил он, есть возможность объезда Польши – через Словакию, Венгрию и Румынию. Что хотя и повлечет дополнительные траты, но является выходом из ситуации.

Зачем Туск заговорил о закрытии границы

В целом же, отметил эксперт, заявление польского премьера Туска, скорее всего рассчитаны на самих поляков. Особенно в свете заявления о подготовке внесения участков автомобильных и железнодорожных дорог, ведущих в сторону контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, в перечень объектов критической инфраструктуры.

"То есть, чтобы без преград двигалась военная и гуманитарная помощь в Украину. Поэтому в таком контексте говорить об остановке движения не приходилось. ... Думаю, [заявление о закрытии границы] больше на внутреннего потребителя ориентировано", – резюмировал эксперт.

Что сказал Туск

Ранее же премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польские власти готовы полностью закрыть границу с Украиной. Впрочем, пойти на такой шаг они готовы по согласованию с украинской стороной и лишь на некоторое время. Блокировка будет распространяться только на грузовые перевозки и не затронет пассажирский транспорт.

"Я готов принимать трудные решения... Мы найдем решение, которое защитит наш рынок и наших фермеров от этой неравной конкуренции... Завтра на этой встрече мы будем искать решение проблемы. Мы говорим с украинской стороной о полном закрытии границы с Украиной, полном закрытии товарообмена. Об этом я также буду говорить с польскими фермерами. Но это было бы временное решение, ведь оно тоже бьет по Польше", – заявил Туск.

Он добавил, что польская сторона готова к "серьезному разговору" по лимитам на украинскую агропродукцию. "Лимиты, предложенные Брюсселем и Киевом, для нас неприемлемы", – сказал Туск.

По его словам, цена решения о свободной торговле с Украиной "слишком высока с точки зрения польских интересов". "У нас очень серьезная проблема. Мы являемся самым проукраинским государством, когда речь идет о нашей готовности помочь, но у нас также есть самые большие проблемы в Европе, связанные с российско-украинской войной. Мы не в состоянии заплатить эту цену, поэтому ищем решение, которое защитит польский рынок, а также европейский рынок от наполнения явно более дешевой сельскохозяйственной продукцией из Украины", – отметил Туск.

Польша получает от Украины намного больше, чем отдает

Ранее же глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" – ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины на 6,6 млрд долларов.

"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – подчеркнул нардеп.

Более того, отметил он, фактический баланс торговли с Польшей для Украины является гораздо более отрицательным, чем это видно по официальной статистике, – "в силу занижения импорта". Тогда как Украина для Польши, "по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер".

"В случае с блокированием автомобильных таможенных переходов – это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, поддержывающие блокирующих границу с Украиной фермеров поляки массово уничтожают подсолнечное масло Kujawski – выливая его, в частности, в унитаз, снимая все это на видео и выкладывая в сеть. Делают они это потому, что компания-производитель этого масла, которое в последнее время подорожало, оказалась в списке 500 компаний, которые якобы должны были импортировать зерно из Украины. Из-за которого, как заявляют сами протестующие на границе, поляки обнищают.

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