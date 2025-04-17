Польша хочет первой возобновить авиасообщение с Украиной: что предложили в Варшаве

Польша хочет первой из всех стран возобновить авиасообщение с украинскими городами после того, как Украина откроет воздушное пространство над своей территорией. Польское агентство воздушного движения (PAŻP) уже готовится к этому.

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Об этом сказал уполномоченный правительства Польши по вопросам восстановления Украины Павел Коваль на брифинге в четверг, 17 апреля, передает Укринформ. По его словам, в Киеве знают о позиции Варшавы.

"Мы хотим, чтобы первый авиарейс после открытия неба (над Украиной. – Ред.) состоялся между Польшей и Украиной. Это очень важный элемент, к которому готовятся PAŻP и польские авиалинии", – подчеркнул Коваль.

Польский чиновник подчеркнул, что авиационная отрасль Польши едва ли не больше всех секторов бизнеса настроена к возобновлению тесного сотрудничества с Украиной. Польская и украинская стороны уже провели два специализированных семинара на эту тему.

По словам Коваля, Польша в вопросе участия страны в восстановлении Украины опирается на три основных столба: логистику, поддержку экспорта и стимулирование инвестиций в Украину.

"Первым столбом является логистика, возникающая из расположения Польши на географической карте... Вторым является экспорт как движущая сила торговли. Третьим столбом являются инвестиции в Украину", – подчеркнул он.

Польская авиакомпания LOT подтвердила намерения возобновить регулярные рейсы в Украину после завершения войны, в частности, в Киев и Львов. Восстановление зависит от стабильного прекращения огня, открытия воздушного пространства и подтверждения высоких стандартов безопасности украинских аэропортов.

Ранее стало известно, что международный аэропорт "Борисполь" провел переговоры с Wizz Air о возможном быстром запуске рейсов после открытия воздушного пространства. Ранее украинские власти планировали возобновление авиасообщения к зиме 2025 года, однако это зависит от решения вопросов безопасности и страхования рисков.

Как сообщал OBOZ.UA, AirBaltic готова стать первой европейской авиакомпанией, которая возобновит полеты в Украину после стабилизации ситуации безопасности. Главным условием для этого гарантии безопасности для пассажиров и персонала, которые сейчас прорабатываются украинскими властями.

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