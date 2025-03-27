Одна из крупнейших польских авиакомпаний готовится возобновить рейсы в Украину: при каких условиях это возможно

Польская авиакомпания LOT подтвердила намерения возобновить регулярные рейсы в Украину после завершения войны, в частности в Киев и Львов. Восстановление зависит от стабильного прекращения огня, открытия воздушного пространства и подтверждения высоких стандартов безопасности украинских аэропортов.

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Об этом авиакомпания рассказала в ответе на запрос " Телеграфа ". На фоне активного переговорного процесса между США и делегациями Украины и России некоторые авиакомпании уже начали рассматривать возможность возвращения на украинский рынок после войны.

Одна из них – крупнейшая польская авиакомпания LOT, недавно подтвердившая свои намерения возобновить регулярные рейсы в Украину. В ответ на запрос представители компании заявили, что активно следят за ситуацией в Украине и уже проводят внутреннюю подготовку к возобновлению полетов. Они отметили, что хотя авиакомпания стремится вернуться как можно скорее, процесс будет зависеть от ряда важных условий.

"Мы ожидаем, что, как и другим европейским авиакомпаниям, нам понадобится около 6 недель на эту подготовку ", – сказали в LOT. На первый план выходят условия стабильного прекращения огня и одобрения правительством открытия украинского воздушного пространства. Кроме того компания будет обращать внимание на подтверждение высоких стандартов безопасности и качества услуг украинских партнеров.

Представители LOT подчеркнули, что их решение зависит от нескольких факторов. В частности, безопасность и готовность аэропортов к приему международных рейсов, а также доступность инфраструктуры для обеспечения надлежащего уровня обслуживания, включая обслуживание пассажиров и топливо.

"Восстановление полетов может быть изначально ограничено из-за инфраструктурных или соображений безопасности", - пояснили в авиакомпании. На первом этапе планируется возобновление рейсов в Киев и Львов. Другие украинские аэропорты, в частности, Одесса, также рассматриваются, но их нужно тщательно проверить соответствующими органами.

"В течение короткого периода после этого аэропорт Одессы должен быть готов принять первые рейсы. Другие украинские аэропорты будут тщательно проверены нашим отделом безопасности, и решения по новым направлениям будут приняты соответствующим образом", - отметили в авиакомпании.

Восстановление полетов может быть ограничено из-за вопросов инфраструктуры. Как пояснили представители LOT, одним из ключевых аспектов является обеспечение надлежащего уровня обслуживания в украинских аэропортах. Это включает не только пассажирский сервис, но и топливные ресурсы, которые могут быть ограничены вследствие текущей ситуации в Украине.

Что касается ценовой политики, то сейчас авиакомпания не сформировала окончательных ценовых предложений для рейсов в Украину. Этот вопрос остается открытым и будет зависеть от рыночных условий к моменту возобновления полетов. "Новая ценовая политика в Украине пока еще не сформирована", – отметили представители авиакомпании.

LOT – это одна из крупнейших польских авиакомпаний, осуществляющая рейсы в 49 городов в 31 стране. Компания является членом глобального авиационного альянса Star Alliance. Владельцами авиакомпании являются Польское казначейство (99,82%), TFS Silesia (0,144%) и некоторые нынешние и бывшие сотрудники компании (0,036%). Воздушный флот компании включает как региональные, так и дальнемагистральные самолеты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого могут открыть для авиационных полетов уже летом этого года, а по более оптимистическому сценарию – весной, в мае или даже в апреле. Есть от пяти до семи авиакомпаний, которые готовы работать во Львове и могут запустить постоянные рейсы в течение месяца после запуска терминала.

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