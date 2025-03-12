Авиакомпания из ЕС готова возобновить полеты в Украину: при каких условиях это будет возможно

AirBaltic готова стать первой европейской авиакомпанией, которая возобновит полеты в Украину после стабилизации ситуации безопасности. Главным условием для этого гарантии безопасности для пассажиров и персонала, которые сейчас прорабатываются украинскими властями.

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Об этом пишет Министерство развития общин и территорий Украины. Об этом шла речь на встрече руководства компании с заместителем Министра развития общин и территорий Украины Сергеем Деркачем. Среди представителей AirBaltic были первый вице-президент Томас Рамдал и вице-президент по развитию сети Мантас Врубляускас, а также посол Латвии в Украине Илгварс Клава.

Основной темой переговоров стало состояние гражданской авиации в Украине, возможности поддержки отрасли, обучение украинских специалистов и оценка рисков частичного открытия воздушного пространства. По словам Сергея Деркача, главным приоритетом является сохранение персонала и инфраструктуры аэропортов, а также обеспечение безопасности полетов. Без соответствующих условий безопасности возобновление полетов невозможно.

Правительство Украины, вместе с Госавиаслужбой, Украэрорухом и военными специалистами, в конце 2024 года подготовило оценку рисков – документ, определяющий основные угрозы при открытии воздушного пространства и меры по их минимизации. В настоящее время этот документ прорабатывается вместе с авиакомпаниями и регуляторами.

AirBaltic активно работала на украинском рынке до начала полномасштабного вторжения. В 2019 году авиакомпания перевезла почти 220 тысяч пассажиров, выполняя рейсы в аэропорты Львова и Борисполя.

"Мы последовательно высказывали наши планы относительно того, что AirBaltic станет первой авиакомпанией, которая вернется в Украину, когда это будет безопасно. Мы придерживаемся этого обязательства. Безопасность наших сотрудников, пассажиров и операций всегда будет нашим высоким приоритетом", - заявил первый вице-президент компании Томас Рамдал.

Руководство AirBaltic во время своего второго визита в Киев подчеркнуло, что уже начало подготовку к возвращению. Компания рассматривает возможность постепенного возобновления полетов при создании соответствующих условий безопасности и международной поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, международный аэропорт "Борисполь" провел переговоры с Wizz Air о возможном быстром запуске рейсов после открытия воздушного пространства. Ранее украинские власти планировали возобновление авиасообщения к зиме 2025 года, однако это зависит от решения вопросов безопасности и страхования рисков.

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