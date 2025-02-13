Украинцы снова будут летать? "Борисполь" провел переговоры с Wizz Air о возобновлении рейсов

Международный аэропорт "Борисполь" провел переговоры с Wizz Air о возможном быстром запуске рейсов после открытия воздушного пространства. Украинские власти планируют возобновление авиасообщения до конца зимы 2025 года, однако это зависит от решения вопросов безопасности и страхования рисков.

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Об этом аэропорт написал в одной из своих социальных сетей. С 11 по 13 февраля 2025 г. делегация международного аэропорта провела переговоры с европейским лоукостером Wizz Air в штаб-квартире компании в Будапеште.

Основная тема обсуждения – оперативный запуск авиаперевозок из столицы Украины после открытия воздушного пространства. Как сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь", на встрече были обсуждены ключевые аспекты предстоящего возобновления полетов, в частности:

операционная готовность аэропорта – техническое состояние инфраструктуры, аэродрома, терминалов, а также оборудование для обслуживания самолетов;

сертификационные требования – поддержка необходимых стандартов для быстрого возврата к работе;

– поддержка необходимых стандартов для быстрого возврата к работе; квалификация персонала – обеспечение должного уровня подготовки сотрудников для обслуживания пассажиров и грузов;

– обеспечение должного уровня подготовки сотрудников для обслуживания пассажиров и грузов; готовность авиакомпаний к возвращению – определение планов и условий для скорейшего восстановления маршрутов.

Возглавивший делегацию генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский заявил, что эти переговоры – еще один важный шаг к перезапуску полетов.

"Каждый день мы работаем над тем, чтобы быть готовы оперативно начать принимать рейсы, обслуживать пассажиров и груз, снова связать Украину и украинцев с миром. И делать это все качественно и безопасно", - отметил он.

Также Дубревский подчеркнул, что готовность авиакомпаний – ключевой фактор в возвращении авиасообщения. По его словам, исполнительный директор Wizz Air Йожеф Варади подтвердил, что у компании есть четкий и масштабный план возвращения на украинский рынок. В настоящее время Wizz Air не делала официальных заявлений по переговорам.

Когда могут возобновить авиасообщение в Украине

Воздушное пространство Украины было закрыто 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России. С тех пор все коммерческие рейсы упразднены, а авиакомпании покинули рынок.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", украинские власти рассматривают возможность возобновления полетов до конца зимы 2025 года. Для этого необходимо найти эффективные страховые механизмы, которые будут покрывать риски для авиакомпаний и пассажиров.

Что нужно для безопасного возобновления полетов

Восстановление коммерческих авиаперевозок во время войны – очень сложная задача, требующая нескольких ключевых условий. А именно:

создание действенного механизма страхования рисков для авиакомпаний и пассажиров;

внедрение международных стандартов безопасности полетов в зоне боевых действий;

готовность аэропортов и авиакомпаний быстро возвратиться к работе;

согласование с международными партнерами и авиационными регуляторами, включая ЕС и США.

Еще в октябре 2024 года Министерство развития общин и территорий Украины представило дорожную карту относительно постепенного открытия воздушного пространства в условиях военного положения. До полномасштабного вторжения Wizz Air была одним из главных бюджетных перевозчиков в Украине, совершая рейсы в более чем 30 городов Европы.

От ее возвращения зависят не только украинские путешественники, но и экономика – лоукостеры способствуют возобновлению туризма и международного бизнеса. Если переговоры с Wizz Air дадут положительный результат, это может стать мощным сигналом для других авиакомпаний, таких как Ryanair и SkyUp, также заинтересованные в возвращении на рынок Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, хотя завершение войны в Украине на горизонте еще тлеет, вопросы запуска гражданских авиарейсов обсуждаются все чаще. Но в этом вопросе самое важное – это безопасность, поэтому первым аэродромом, который возобновит работу, может стать ужгородский аэропорт.

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