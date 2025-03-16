Открытие аэропорта во Львове не за горами? Гендиректор озвучила оптимистический прогноз

Международный аэропорт"Львов" имени короля Даниила Галицкого могут открыть для авиационных полетов уже летом этого года, а по более оптимистическому сценарию – весной, в мае или даже в апреле. Есть от пяти до семи авиакомпаний, которые готовы работать во Львове и могут запустить постоянные рейсы в течение месяца после запуска терминала.

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Об этом львовскому изданию рассказала гендиректор указанного аэропорта Татьяна Романовская. Как отмечается, авиаперевозчики готовы работать "как символ крепкой солидарности с Украиной".

Из Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, Турецкие авиалинии, Sky Up, Австрийские авиалинии, Lufthansa, LOT. Речь идет о возобновлении регулярных рейсов из Львова. Чартерные рейсы, скорее всего, будет пытаться вернуть авиакомпания Sky Up. У них хорошая сеть маршрутов по Европе. Те же маршруты готовы выполнять и из Львова", – отметила гендиректор аэропорта.

По ее словам, авиаперевозчики не только ждут решения украинских властей об открытии воздуха, а уже анализируют состояние готовности аэропорта к работе.

"В этом году представители авиакомпании вышли к нам с коммуникацией, провели свои аудиты. Представители Wizzair еще в прошлом году провели свой аудит. Проводят предварительный анализ и когда будет решение об открытии неба, в течение трех-четырех дней приезжают к нам работать", – подчеркнула Татьяна Романовская.

Пока что туроператоры предлагают украинцам туры на летний сезон из аэропортов ЕС, но, как уверяет гендиректор, если львовский аэропорт заработает, тур агентства "оперативно переориентируются", потому что это будет не только удобнее, но и значительно дешевле.

"Мы бы хотели, чтобы открытие аэропорта состоялось в летний период, потому что понимаем, что основной авиационный трафик приходится на отпуска, лето и длинный день. Если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет очень хорошо", – считает Татьяна Романовская.

Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр подвергла критике Татьяну Романовскую за такие заявления.

"Такую информацию во время горячей фазы войны обнародовать крайне опасно. Особенно когда у нас нехватка ПВО. Война пока в разгаре и враг ежедневно разрушает ракетами нашу инфраструктуру", – отметила бывшая чиновница.

Официально военное командование слова гендиректора львовского аэропорта пока никак не комментировало. Более того, такие заявления в Украине не первые. Напомним, что даже в правительстве рассматривают открытие аэропорта на западе Украины (речь об ужгородском).

Как сообщал OBOZ.UA, AirBaltic готова стать первой европейской авиакомпанией, которая возобновит полеты в Украину после стабилизации ситуации безопасности. Главным условием для этого гарантии безопасности для пассажиров и персонала, которые сейчас прорабатываются украинскими властями.

Международный аэропорт "Борисполь" также проводит соответствующие переговоры о возможном быстром запуске рейсов после открытия воздушного пространства.

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