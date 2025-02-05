Не Львов и не Киев: у Зеленского назвали аэропорт, который может заработать первым

Хотя завершение войны в Украине на горизонте еще тлеет, вопросы запуска гражданских авиарейсов обсуждаются все чаще. Но в этом вопросе самое важное – это безопасность, поэтому первым аэропортом, который возобновит работу, может стать ужгородский аэропорт.

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Об этом заместитель главы Офиса президента Виктор Микита заявил Forbes. Впрочем, он подчеркнул, что решение об открытии воздушного пространства должны быть приняты военными, исходя из ситуации безопасности и существующего количества ПВО.

"Очевидно, аэропорт Ужгород расположен в наименее рисковой зоне. Полоса заканчивается практически в Словакии. Когда самолет взлетает и садится, почти в воздушном пространстве Украины не находится", – объяснил чиновник.

Ранее президент Владимир Зеленский поднимал тему открытия крупнейшего в Украине аэропорта Борисполь. Но сейчас этот вопрос в ОП не обсуждают, утверждает Микита.

"Полетит аэропорт, который расположен в безопасной зоне. Если "Ужгород" будет в безопасности, его откроют. "Борисполю" этой безопасности достичь труднее", – заметил он.

По словам Микиты, еще будучи главой Закарпатской ОВА, он был заинтересован в запуске аэропортов Ужгорода и Львова, чтобы улучшить логистику региона. "Сможем ли запустить Львовский – не знаю. Сможем ли запустить Ужгородский – будем делать все для этого", – добавил он, но отказался назвать даже ориентировочную дату возобновления работы аэропорта.

Ранее о намерении первой возобновить полеты в Украину заявил крупнейший лоукостер Европы Ryanair. Генеральный директор ирландской авиакомпании Майкл О'Лири говорит, что уже разрабатываются планы по возобновлению полетов в Украину, но Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) не даст разрешение на это, пока не прекратятся боевые действия. Но самолеты этого авиаперевозчика снова начнут совершать рейсы в Украину уже в течение двух месяцев после завершения войны с Россией.

Также OBOZ.UA сообщал, что латвийская авиакомпания AirBaltic также разработала план возобновления полетов в Украину. Но главной предпосылкой для этого является открытие воздушного пространства – национальный авиаперевозчик Латвии готов перенести мощности по другим направлениям в Украину, как только это будет безопасно.

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