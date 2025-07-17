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Новый ответственный за выплаты: министром соцполитики Украины стал Денис Улютин. Кто он такой

Ксения Капустинская
Экономика
4 минуты
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Денис Улютин в должности первого замминистра финансов

Новым главой Министерства социальной политики Украины стал Денис Улютин, который перходит на новую должность с позиции первого замминистра финансов. В министерском кресле он заменит Оксану Жолнович, которая пробыла главой Минсоца три года. Кроме того, к ведомству присоединили Министерство национального единства Украины, новое название – Министерство соцполитики, семьи и единства.

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Решение о назначении Улютина приняли депутаты Верховной Рады Украины 17 июля. Перестановки в Минсоцполитики произошли в рамках масштабного переформатирования правительства из-за отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначения на его место Юлии Свириденко (до того – первый вице-премьер, министр экономики). За назначение всего состава Кабмина проголосовали 253 нардепа.

Голоса за назначения нового состава Кабмина

Речь идет о постановлении № 13497 "О формировании состава Кабинета министров Украины и увольнение с должностей членов Кабинета министров Украины, который находится в отставке". По фракциям голоса разделились так:

  • "Слуга народа" – 194;
  • "Европейская солидарность" – 0;
  • "Батьківщина" – 0;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 13;
  • "Голос" – 1;
  • "Доверие" – 15;
  • "За будущее" – 13;
  • "Восстановление Украины" – 10;
  • внефракционные – 7.
Результаты голосования по фракциям

Жолнович была министром социальной политики Украины с 19 июля 2022 года. На должности она сменила Марину Лазебную, которая подала в отставку 15 июля того же года. Жолнович 16 июня автоматически перешла в статус и.о. министра – как только нардепы приняли отставку главы Кабмина Шмыгаля. Отдельное увольнение в таком случае не предусмотрено.

Представление о назначении Улютина

Кто такой Денис Улютин: биография

Денис Валерьевич Улютин родился 18 апреля 1982 года (по состоянию на 17 июля 2025 – 43 года). С апреля 2020 года до нового назначения занимал должность первого заместителя министра финансов Украины. Карьера Улютина также включает работу в других государственных структурах – в частности, в налоговой сфере, аппарате премьер-министра и Секретариате Кабмина.

Денис Улютин в 2023 году

Образование и карьера

В 2003 году Улютин получил степень бакалавра по финансам в Академии государственной налоговой службы Украины. В 2004 году стал магистром финансов, окончив Национальную академию государственной налоговой службы. Профессиональный путь новоназначенный министр соцполитики начал сразу после обучения.

  • Работал главным государственным налоговым инспектором в Государственной налоговой администрации.
  • С марта 2010 года по апрель 2016 года Улютин работал в Аппарате премьер-министра Украины.
  • С апреля 2016 года по июнь 2018 года возглавлял Патронатную службу министра финансов.
  • В апреле 2019 года он был назначен заместителем Государственного секретаря Секретариата Кабинета министров Украины. В этот период он также рассматривался как претендент на должность главы Госгеокадастра.

Должность первого заместителя министра финансов

4 апреля 2020 года Кабинет министров Украины назначил Дениса Улютина на должность первого заместителя министра финансов. Ему был присвоен 3-й ранг государственного служащего.

После назначения Сергея Марченко главой Минфинана, Денис Улютин получил ряд обязанностей. В частности, первый замминистра отвечал за:

  • межбюджетные отношения (государственный и местные бюджеты);
  • финансирование безопасности и обороны;
  • финансирование органов прокуратуры и отдельных правоохранительных органов.
  • выполнение национальных программ сотрудничества Украина – НАТО.

Кроме основных обязанностей в Министерстве финансов, в июле 2020 года Улютин вошел в состав наблюдательного совета Укргазбанка как представитель государства, заменив на этой должности Юрия Гелетия. Его полномочия как члена наблюдательного совета были согласованы Национальным банком 1 декабря 2020 года и действовали до 18 апреля 2022 года.

Личная жизнь

Денис Улютин женат на Елене Улютиной, которая по состоянию на 2024 год преподавала в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Вместе они воспитывают дочь Владиславу.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Таким образом все правительство ушло в отставку.

Днем ранее Шмыгаль сообщил, что написал заявление об увольнении. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных серьезных кадровых изменениях в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами. Также 14 июля украинский президент предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко стать новым премьер-министром.

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