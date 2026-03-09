Нацбанк обратился к ЕС из-за денег Ощадбанка в Венгрии: что просит

Валютные ценности, которые перевозили ранее задержанные инкассаторы, до сих пор незаконно находятся в Венгрии. Национальный банк Украины призывает Европейский Союз дать правовую оценку действиям венгерской стороны.

Об этом заявил председатель Нацбанка Андрей Пышный. Он подчеркнул, что "Ощадбанк" не нарушал законодательства, а его работники действовали легально.

По словам Пышного, банк передал в Национальный банк полный пакет документов относительно законности перевозки ценностей и пребывания инкассаторов в Венгрии.

"Соответствующие службы НБУ проверили эти документы, и никаких вопросов они у нас не вызвали", – отметил он.

Кроме того, Нацбанк инициирует независимый аудит процессов между сторонами, привлеченными к перевозке средств и ценностей. Также продолжается активная коммуникация с европейскими партнерами. Обращение планируют адресовать руководству Европейского центрального банка, центральному банку Австрии, Генеральному директорату Европейской комиссии по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала, Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и другим институтам.

Глава НБУ подчеркнул, что европейские партнеры должны получить доступ ко всей необходимой информации и документам, чтобы выразить свою позицию по ситуации.

"Я отдельно хочу обратиться к венгерской стороне поддержать инициированный нами независимый аудит. Например, Европейская комиссия могла бы выступить независимой третьей стороной для объективного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств этого инцидента. С нашей стороны и от Ощадбанка будет полное содействие", – отметил Пышный.

Что предшествовало

"Ощадбанк" в ночь на 6 марта сообщил о похищении своих сотрудников, инкассаторских автомобилей и ценностей при перевозке средств через территорию Венгрии. Инцидент произошел 5 марта во время транспортировки валют и банковских металлов между австрийским банком и Украиной.

Впоследствии таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы. Впоследствии их депортировали.

Как сообщал OBOZ.UA, Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что партия премьера Венгрии Виктора Орбана подала законопроект об аресте украинского государственного имущества, которое венгерские силовики захватили на прошлой неделе. Речь идет о деньгах и золоте, принадлежащих государственному банку Украины и были изъяты при перевозке на территории Венгрии.

