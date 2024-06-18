Найема уволили из Госагентства восстановления: Кабмин выбрал временную замену

Глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Mустафа Найем уволен с должности – Кабинет министров удовлетворил его заявление об увольнении. Обязанности Найема временно будет исполнять Роман Комендант.

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Такое решение правительство приняло на заседании 18 июня. "Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении... Найема Мустафы-Маси с должности председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, правительство приняло решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины на Коменданта Романа Анатольевича.

"Кабинет министров Украины согласовал решение о моем увольнении по собственному желанию. Формальности соблюдены... Ровно 505 дней. Пожалуй, самых трудных и ответственных за всю жизнь", – прокомментировал свое увольнение Найем.

Кто такой Комендант, который временно заменит Найема

Роман Комендант, как отмечается на сайте Госагентства восстановления, еще в ноябре 2021 года был назначен заместителем главы "Укравтодора" по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации. Когда в 2022 году "Укравтодор" стал Госагентством восстановления Комендант остался на должности заместителя председателя этого органа.

До того Комендант с января по ноябрь 2021 года работал директором департамента технического обеспечения и инновационного развития "Укравтодора". В госагентстве чиновника называют "опытным специалистом по информатизации". После прихода в организацию Комендант координировал внедрение:

платформы для построения информационно-аналитических, отчетных и мониторинговых систем E-road, HDM-4;

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

системы взвешивания в движении WIM и работу информационно-аналитического центра.

Увольнение Найема: что произошло

Mустафа Найем написал заявление об увольнении с должности 10 июня 2024 года. По его словам, уволиться он решил "из-за системных препятствий" работе агентства, в частности отказа премьер-министра подписать его заявление о командировке в Берлин (Германия).

Найем заверил, что перед увольнением обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, принимаемых агентством. "Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия. Начиная с ноября прошлого года (2023-го. – Ред.) команда агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий", – заявил тогда Найем.

"Последнее решение главы правительства об отмене моего официального участия в Конференции по восстановлению Украины в Берлине это (наличие системного давления. – Ред.) подтвердило", – отметил Найем. Он собирался в Берлин 11-12 июня на международную конференцию, которая призвана мобилизовать поддержку восстановления Украины.

Что известно о Найеме: краткая биография

Мустафа Найем родился 28 июня 1981 года (43 года) в Кабуле (Афганистан). Отец Найема был заместителем министра образования Афганистана в 1976 году. Брат – юрист и общественный деятель Маси Найем. В 2004 году окончил НТУУ "КПИ" по специальности "инженер по информационно-измерительной технике". В 2016 году учился в КНУ им. Т. Г. Шевченко по специальности "правоведение".

Найем долго работал в журналистике. С 2006 по 2014 год был корреспондентом и автором журналистских расследований на "Украинской правде", вел там свой блог. До этого работал корреспондентом в газете "Коммерсант "и ИА "Контекст медиа". В 2007-2011 годах Найем работал в "Студии Савика Шустера". С 2011 по 2013 год был ведущим программы "Сегодня. О главном" на телеканале ТВі.

В 2013-2014 годах был одним из основателей и журналистом "Громадського". Принято считать, что именно после сообщения Найема в Facebook 21 ноября 2013 года началась Революция достоинства.

После этого Найем занялся политикой, был избран народным депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии "Блок Петра Порошенко" (№20 в списке) как беспартийный. В 2014-2016 годах был заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде, а в 2016 году – членом правления партии "ДемАльянс". В ноябре 2016 года Найем вышел из руководства партии.

Также в 2015 году Найем вошел в состав коллегии Министерства внутренних дел, был куратором проекта запуска "Новой патрульной полиции". В 2015 году стал соучредителем общественной организации "Global Office".

В 2019 году Найем вышел из фракции "БПП", членом которой был с начала каденции и публично поддержал кандидата в президенты Анатолия Гриценко. В том же году стал соучредителем общественно-политической платформы "#Дійзнами".

Найем работал заместителем главы инфраструктуры с августа 2021 года. На эту должность его назначили после увольнения из "Укроборонпрома", где он был заместителем гендиректора с 2019 года.

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В Госагентство восстановления он перешел в январе 2023 года. В этом органе Найем занимался:

запуском работы по восстановлению первых объектов, разрушенных в результате нападения РФ на Украину;

отработкой взаимодействия с донорами всех категорий: правительствами стран-союзников, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями;

координацией запросов от регионов относительно приоритетных проектов восстановления.

О своих дальнейших планах после увольнения Найем пока не сообщал. "Высплюсь. И буду двигаться дальше", – заявил экс-чиновник в день увольнения.

Как сообщал OBOZ.UA, незадолго до увольнения Найем объяснил назначение на должность начальника службы восстановления Житомирской области Сергея Носова – отца адвоката юрфирмы "Миллер" Алексея Носова, которому выдвинули коррупционные обвинения.

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