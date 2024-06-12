Как изменились и где сейчас актеры сериала 'Поймать Кайдаша': Бакланов развелся, а Федина приближает победу Украины. Фото

Прошло 4 года с момента выхода первой серии отечественного сериала "Поймать Кайдаша", который стал культовым для украинцев. И хотя создатели неоднократно заявляли, что продолжения истории не стоит ждать, зрители все же надеются увидеть звезд в привычном амплуа.

Если бы поймать Кайдаша снимали в 2024 году, персонажи не были бы такими, как раньше – не только внутренне, но и внешне. За этот период времени немало изменилось в жизни актеров, которые надолго будут ассоциировать именно с героями повести Нечуя-Левицкого. Кто-то из них завоевал популярность, а кто-то – не афиширует личную жизнь. Как изменились жизни "Кайдашей" – читайте дальше.

Тарас Цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк сыграл в сериале старшего сына – Карпа Кайдаша. Местный хулиган, завоевавший сердце стервозной девушки Мотри. После "Поймать Кайдаша" звезда стала успешно развивать актерскую карьеру, браться за драматические роли. Кроме того, знаменитость изменился и внешне – Цымбалюк регулярно ходит в спортзал и поддерживает физическую форму. Однако покинуть роль Карпа актеру все же "не удалось", ведь сейчас он гастролирует по Украине со спектаклем "Наши Кайдаши".

Григорий Бакланов

Юный актер Григорий Бакланов запомнился украинцам ролью Лаврина – младшего сына Кайдашей. Чуткий и дружелюбный парень, в отличие от старшего брата, влюбился в школьницу по имени Мелашка. В конце сериала герой принял решение уйти на фронт, так что зрители могут только представить, как сложилась судьба Лаврина. Сейчас Бакланова можно регулярно увидеть на сцене театра, где звезда примеряет разнообразные "маски". Что касается личной жизни актера, весной 2024 года Григорий объявил, что они с актрисой Анастасией Цимбалару расстаются после 10 лет отношений.

Антонина Хижняк

Как можно забыть Мотрю, у которой "сердце с перцем"? Антонина Хижняк удивила украинцев своей игрой в сериале "Поймать Кайдаша". На самом же деле в реальной жизни актриса совсем другая: она воспитывает 7-летнего сына Макса, занимается дубляжем кино и мультфильмов и не покидает съемочную площадку. Ее можно часто увидеть на экранах телевизоров.

Дарина Федина

В 2020 году 17-летняя Дарина Федина сыграла роль Мелашки Кайдаш – юной девушки, жены Лаврина. В то время звезда только поступила в театральный университет в Киеве. Несмотря на успех сериала, Федина ведет непубличный образ жизни. Известно, что осенью 2023 года Дарина работала во Львовском академическом театре имени Леся Курбаса. На своих страницах в соцсетях актриса активно поддерживает ВСУ и постит сборы для военных.

Виктор Жданов

Наверное, у многих украинских зрителей Виктор Жданов ассоциируется с ролью отца, в частности с Омельком Кайдашом. Образ доброго пьяницы и главы семьи был прекрасно передан игрой Заслуженного артиста Украины. Как рассказала супруга Жданова Елена Хохлаткина в интервью OBOZ.UA, они с мужем часто проходят кастинги вместе. Одной из недавних работ актера стал сериал "Перевозница", получивший известность не только в Украине, но и за рубежом.

Ирина Мак

Ирина Мак сыграла в сериале одну из самых ярких героинь – Марусю Кайдашиху. Несмотря на то, что премьера состоялась в 2020 году, цитаты матери семейства Кайдашей, а также сцены скандалов с ее участием все еще ходят по сети. В настоящее время Ирина работает в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

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