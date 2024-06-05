Отец скандального адвоката Носова получил должность в Госагентстве восстановления: стала известна реакция Мустафы Найема. Эксклюзив

Глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Mустафа Найем объяснил назначение на должность начальника службы восстановления Житомирской области Сергея Носова – отца адвоката юрфирмы "Миллер" Алексея Носова, которому выдвинули коррупционные обвинения. Конфликта интересов в этом решении не было, а свою должность Носов-старший получил по результатам отбора, прошедши все проверки на прозрачность, завил Найем.

Об этом Найем рассказал в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA. "Руководитель Службы восстановления Житомирской области Сергей Носов был назначен на этот пост по результатам отбора. В связи с тем, что в период действия военного положения назначения на соответствующие должности проводятся без конкурсного отбора, кандидатура Сергея Носова была передана на рассмотрение Совета прозрачности и подотчетности Агентства восстановления, в который входят представители общественных организаций. Кроме того, кандидатура Сергея Носова прошла все проверки, предусмотренные украинским законодательством по назначению на государственную службу", – заявил Найем.

Кроме того, Mустафа Найем обращался в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за проверкой. Чиновник просил установить, есть ли у него конфликт интересов в связи с назначением Носова-отца.

"Для обеспечения отсутствия потенциального конфликта интересов я обратился с соответствующим обращением в НАПК. Это было моим личным решением, принятым, несмотря на отсутствие такого требования в законодательстве. По результатам рассмотрения обращения, НАПК дало разъяснение, что частного интереса, как одной из составляющих конфликта интересов, у меня как у главы агентства нет, чем были соблюдены все требования законодательства по предотвращению коррупции", – рассказал Найем.

В подтверждение этой информации в распоряжении OBOZ.UA есть ответ НАПК на письмо Найема. "Информация о том, что кандидат на должность Службы восстановления и развития инфраструктуры Носов С. Г. является отцом Носова О. С., который является сооснователем адвокатского объединения "Юридическая компания "Миллер", партнером которого является ваш родной брат, непосредственно не свидетельствует о наличии у вас как главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины частного интереса (одной из составляющих конфликта интересов) во время назначения на должность... Носова С. Г. Иная информация, которая свидетельствовала бы о наличии у вас частного интереса в этой ситуации, в письме отсутствует", – говорится в документе.

Ранее Найема призывали уволить Носова-старшего с должности из-за обвинений, предъявленных его сыну-адвокату. Дело в том, что сооснователем юрфирмы "Миллер", партнером которой был Носов-младшний, является брат Мустафы Маси Найем.

Скандал с Носовым: в чем подозревают сына чиновника

Адвокату юридической компании "Миллер" Алексею Носову – сыну Сергея Носова – сообщили о подозрении в попытке дать взятку в 200 тысяч долларов детективу НАБУ и прокурору САП. Носов, по версии следствия, хотел заплатить за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.

По данным СМИ, речь идет о деле про присвоение электроэнергии "Укрэнерго", которое привело к убыткам на 716 млн грн. Носову грозит до восьми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

После появления этой информации компания "Миллер" решила разорвать все отношения с Алексеем Носовым. На сайте юрфирмы Носов-младший был указан как один из партнеров, наряду с Маси Найемом. Также в компании отказались будут выступать защитниками Носова ни публично, ни в рамках уголовного производства.

"Мы в состоянии шока... В нашей команде не просто не принято нарушать закон, выполняя профессиональные обязанности, это недопустимо и противоречит всем ценностям, принципам, стандартам и практикам работы компании. Мы не подозревали и не ожидали такого от члена нашей команды даже на уровне следственной версии", – говорится в заявлении компании.

Как сообщал OBOZ.UA, о разоблачении Носова стало известно 4 июня. На рабочем месте и по месту жительства адвоката были проведены обыски.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!