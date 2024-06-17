В Украине появились 10 грн с новым дизайном: как выглядит монета

НБУ ввел в оборот новые памятные монетыв 5 и 10 грн. Они посвящены донорам крови и называются "Капля жизни".

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Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:

5 грн сделаны из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка);

10 грн – из серебра;

тираж монеты в 5 грн – 75 тыс. штук;

в 10 грн – 5 тыс. штук.

"Монеты выпущены в честь донорства крови. Это символ единения вокруг идеалов гуманности и благотворительности, а также проявление нашей благодарности каждому, кто готов помочь, поделиться частицей себя, чтобы спасти и поддержать других. Новые монеты отчеканены из металла, но настоящая их ценность – в человеческой доброте, без которой невозможно донорство", – рассказали о заложенном в новую монету смысле в регуляторе.

Где купить "Каплю жизни"

Продажа монет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ стартует 17 июня. Позже – после получения монет в НБУ – продажа начнется и в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощабанк;

ПУМБ.

Как выглядят новые монеты

На аверсе монет (лицевой стороне) изображена объемная капля крови, окружающая схематические фигуры людей, соединенных рукопожатиями. От каждой фигуры к центру круга движутся стилизованные капли крови. Также здесь расположены:

малый Государственный Герб Украины;

надписи: "УКРАЇНА";

номинал;

графический символ гривни;

год чеканки.

На реверсе (оборотной стороне) на зеркальном фоне расположена надпись "ЖИТТЯ", которая стилизована под систему для переливания крови с иглой. Стилизованная капля и надпись соединяются в название монеты – "Капля жизни".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ увеличил объем продажи монет через свой интернет-магазин – на 10%. Теперь там будет реализовываться 60% от общего объема нумизматической продукции.

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