Куда уезжают автомобили украинцев после продажи: что происходит на рынке

Подавляющее количество подержанных легковых автомобилей после перепродажи в 2025 году остались в пределах той же области, где они были зарегистрированы ранее. Таких 70%. Еще примерно 10% едут в другие регионы.

Видео дня

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка. Там отметили: 20% б/у авто прибывают к покупателям из других областей.

Тем не менее, подчеркивается, в Киевской области проданные авто преимущественно выезжают в другие регионы. Там такое происходит в 75% случаев.

"Это уникальная ситуация, которая может свидетельствовать о том, что область играет роль логистического или оптового хаба. Отчасти это объясняется высокой концентрацией дилеров, большим объемом коммерческого импорта и близостью к столице", – объяснили аналитики.

С другой стороны, подчеркивается, в Черновицкой области более 81% автомобилей остались в пределах региона. Похожая ситуация зафиксирована также в:

Тернопольской;

Хмельницкой;

Одесской;

Закарпатской областях.

В то же время, лидерами среди регионов, где особенно высока доля прибывших автомобилей, являются Донецкая и Херсонская области. Что, отмечается, может быть следствием:

отложенного спроса;

изменения структуры населения;

потери части местного автопарка в результате войны.

"Такие процессы – своеобразная внутренняя логистика рынка. Они отражают не только активность потребителей, но и более глубокие тенденции: уровень спроса, насыщенность автопарка, доступность сервиса и даже социально-экономическую мобильность жителей регионов", – резюмировали аналитики.

Где дешевле всего покупать старые авто

Ранее же в Институте сообщали, что самые высокие цены на б/у автомобили зафиксированы в Киеве и областях на западе страны. Т.е., регионах с:

наиболее развитой логистикой импорта;

высоким уровнем покупательной способности;

большой долей недавно пригнанных автомобилей.

Самые низкие – в приграничных и прифронтовых регионах, где "спрос значительно снизился, а объем активного парка сокращается". При этом там преобладают автомобили "постарше и с более низким классом".

"В большинстве областей центральной и западной части страны средние цены на авто с пробегом находятся в пределах от 5 500 до 6 600 долларов. Это типичная картина для рынка подержанных авто: автомобили среднего возраста по локальному или европейскому происхождению", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае в Украину было ввезено 6,2 тыс. б/у легковушек в возрасте до 5 лет. Самыми популярными стали электромобили – на них пришлось 46% всего рынка. А самой популярной моделью – TESLA Model Y. В Украине такую можно купить как за 6 900, так и 62 500 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!