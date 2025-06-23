Украинцы купили тысячи старых авто: сколько стоит самая популярная машина

В мае в Украину было ввезено 6,2 тыс. б/у легковушек в возрасте до 5 лет. Самыми популярными стали электромобили – на них пришлось 46% всего рынка. А самой популярной моделью – TESLA Model Y. В Украине такую можно купить как за 6 900, так и 62 500 долларов.

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Об общей ситуации сообщили в Укравтопроме. Отмечается: в целом на подержанные авто возрастом до 5 лет пришлось 28% от общего количества б/у машин, купленных украинцами в мае.

В то же время, кроме б/у электромобилей, украинцы активно покупали авто на бензине – на них пришлось 36% всех покупок. При этом:

на гибриды – 10%.

на авто на дизеле – 6%;

на автомобили с ГБО – 2%.

Какие б/у авто покупали украинцы

Самой популярной среди украинцев б/у машиной в возрасте до 5 лет стала TESLA Model Y – таких машин было куплено 544 единицы. В топ-10 также вошли:

TESLA Model 3 – 318 штук;

NISSAN Rogue – 230 штук;

KIA Niro – 215 штук;

MAZDA CX5 – 207 штук;

HYUNDAI Kona 172 штук;

CHEVROLET Bolt – 147 штук;

VOLKSWAGEN Tiguan – 147 штук;

FORD Escape – 110 штук;

AUDI E-Tron Sportback – 108 штук.

Сколько стоит самая популярная модель

Стоимость самого популярного подержанного электрокара в Украине – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

авто 2021 г. в. с пробегом 40 000 км после ДТП продают за 6 900 долларов;

авто 2023 г.в. с пробегом 25 000 км – за 21 900 долларов;

машину 2022 г.в. с пробегом 28 000 км – за 62 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае украинцы купили 1 580 подержанных легковых автомобилей из Китая – что сразу на 70% больше, чем в это же время годом ранее. При этом большинство таких авто были новыми.

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