Украинцам рассказали, где дешевле всего покупать старые авто: какие цены

Стоимость б/у легковых авто в Украине неоднородна – их продают по средним ценам от 2 800 до 8 800 доларов. При этом сами цены отличаются от региона к региону. В частности, самые высокие зафиксированы в Киеве и областях на западе страны. Самые низкие – в приграничных и прифронтовых регионах.

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Об этом сообщает Институт исследований авторынка. Отмечается:

Самые дорогие предложения сосредоточены в регионах со стабильным импортом и активным спросом.

Самые низкие — в регионах, охваченных боевыми действиями.

"В большинстве областей центральной и западной части страны средние цены на авто с пробегом находятся в пределах от 5 500 до 6 600 долларов. Это типичная картина для рынка подержанных авто: автомобили среднего возраста по локальному или европейскому происхождению", – говорится в сообщении.

Где в Украине покупать б/у авто дешевле всего

В целом же, подчеркивается, самые низкие цены на б/у авто зафиксированы в областях, где "спрос значительно снизился, а объем активного парка сокращается". При этом там преобладают автомобили "постарше и с более низким классом". Речь, в частности, о:

Донецкой области – средняя цена составляет 2 800 долларов;

Херсонской – 2 800 долларов;

Луганской – 3 500 долларов.

Где цены самые высокие

Киев и область – в среднем, 8 800 долларов;

Львовская область – 7 800 долларов;

Закарпатская область – 7 000 долларов.

"Самые сысокие средние цены зафиксированы в регионах с наиболее развитой логистикой импорта, высоким уровнем покупательной способности. И большой долей недавно пригнанных автомобилей", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в мае в Украину было ввезено более 22 тыс. б/у легковушек. Их средний возраст составил 9,3 года. Самыми популярными стали автомобили на бензине – на них пришлось 48% всего рынка. А самой популярной моделью – VOLKSWAGEN Golf. В Украине такую (возрастом до 5 лет) можно купить как за 11 950, так и за 31 500 долларов.

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