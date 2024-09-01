Когда будут выключать свет 2 сентября: новые графики 'Укрэнерго'

В понедельник, 2 сентября, в Украине также будут отключения света. Энергетики задействуют графики стабилизационных отключений.

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Как отметили в НЭК "Укрэнерго", графики отключений будут задействованы на протяжении всех суток. Также энергетики сообщили, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Объемы отключений на 2 сентября таковы:

00:00 – 16:00 – одна очередь

16:00 – 24:00 – две очереди

"Внимание! В объемах применения ограничений возможны изменения", – отметили в "Укрэнерго" и призвали следить за сообщениями.

Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях. Энергетики продолжают работу над ликвидацией последствий последней атаки на энергосистему и подготовкой к осенне-зимнему сезону.

Энергетики уточняют, что ограничение потребления электричества является результатом 9 (с начала этого года) массированных атак на энергосистему страны.

Последнюю страна-агрессор осуществила 26 августа. В ходе обстрелов была нарушена работа Ровенской и Южноукраинской атомных электростанций. Под удар попала также Киевская ГЭС. Таким образом, четыре энергоблока АЭС временно отключились от сети.

Более того, во время последней атаки на энергетику Украины РФ использовала ракеты с кассетной боевой частью – чтобы увеличить площадь поражения. Как сообщил член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, одной из целей России было создание технической невозможности выдачи мощностей с атомных электростанций.

График отключений: что такое очереди и как узнать свое расписание

По сути, чем больше очередей применяется в тот или иной день, тем больше часов потребители будут без света. Однако разные облэнерго используют разные схемы распределения отключений.

К примеру, энергокомпания ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) имеет так называемые светло-серые зоны в графиках. Когда объявляется применение 1-2 очередей, электричество в этих зонах имеется. Но когда объявляются 3 и более очередей – электричества нет. В темно-серых зонах отключения происходят всегда, пока действуют графики.

В других областях системы другие. Обычно облэнерго обновляют расписание каждый день или даже в течение дня.

Когда отключений света в Украине станет меньше

По расчетам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, ситуация с энергоснабжением может стабилизироваться уже в ближайшие дни – в начале сентября. Впрочем, необходимо учесть, что из-за атаки РФ 26 августа пострадали системы распределения электроэнергии, подстанции, поэтому ситуация с электроснабжением отличается в разных регионах.

"Ожидается, что ситуация в энергосистеме, в частности в Киеве, улучшится по выходным и будет стабилизироваться со вторника-среды 3-4 сентября ", - считает эксперт. При этом он отметил, что ремонты продолжаются и после атаки.

В то же время, сами энергетики не дают конкретных прогнозов на ближайшие дни. "Пока идет ликвидация последствий обстрела, делать прогнозы сложно... Но в прошлом и позапрошлом году мы также восстанавливались после масштабных атак врага... Есть все необходимые ресурсы, нужно только время. Комментировать состояние конкретных объектов и сроки ремонта сейчас неуместно, это может помочь врагу планировать новые атаки", – предупредили в энергокомпании ДТЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, по последним прогнозам "Укрэнерго", зима 2024-2025 будет сложной для Украины, но масштабный блекаут не ожидается благодаря усиленной подготовке и опыту энергетиков. В компании уверяют: несмотря на трудности, страна готова к испытаниям лучше, чем в предыдущие годы.

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