"Зимой нас ждет много испытаний": глава "Укрэнерго" рассказал, будет ли блекаут

Зима 2024-2025 будет сложной для Украины, но масштабный блекаут не ожидается благодаря подготовке и опыту энергетиков. Несмотря на трудности, страна лучше готова к испытаниям, чем в предыдущие годы.

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Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью для BBC. После прошлогодних вызовов, когда страна переживала ракетные обстрелы и эпизодические отключения электроэнергии, нынешняя зима обещает быть не менее сложной. Однако, как утверждает Кудрицкий, хотя апокалиптического сценария не будет, легких испытаний тоже ожидать не стоит.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее предупреждала о возможной гуманитарной катастрофе из-за отсутствия электричества зимой, которое может привести к тому, что украинские города останутся без базовых услуг. Она отметила, что при низких температурах места в Украине могут оказаться непригодными для жизни. Однако Владимир Кудрицкий считает этот прогноз чрезмерно пессимистическим.

"Мы гораздо лучше готовы к зиме 2024-2025 годов с точки зрения транспортной сети Укрэнерго", чем в 2022-2023 годах. Но о генерации, безусловно, нужно позаботиться. Нам нужно больше ПВО от наших западных партнеров, чтобы защитить наши электростанции", – отметил Кудрицкий в интервью BBC.

Учитывая опыт прошлых лет, Кудрицкий подчеркивает, что у страны уже есть огромный опыт противодействия энергетическим атакам России. Прошлой зимой, несмотря на ограниченное количество ПВО и повреждение энергетической инфраструктуры, удалось избежать масштабного блекаута.

Энергетики смогли стабилизировать систему, несмотря на периодические отключения электричества в городах. "Я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Мы не допустим блекаута ", - заявил Кудрицкий.

Однако зима не пройдет без труда. Часть генерации остается поврежденной после атак РФ и полностью восстановить ее до зимы невозможно. Как пояснил Кудрицкий, энергосистема будет работать с меньшими мощностями, чем в феврале 2024 года. "Мы будем все равно оперировать определенным пониженным объемом генерации", – подытожил он.

Несмотря на сложности, энергетики активно работают над восстановлением поврежденных объектов. Кудрицкий отметил, что сейчас ремонтные работы выполняются в разы быстрее, чем раньше. К примеру, крупный магистральный трансформатор, который ранее монтировали за 50-60 дней, теперь устанавливают за 20 дней силами собственных бригад "Укрэнерго". Это достижение позволяет быстрее восстанавливать электроснабжение сотен тысяч украинских семей.

Еще одним немаловажным фактором, который поможет стабилизировать ситуацию зимой, станет импорт электроэнергии из Европы. Благодаря объединению украинской и европейской энергосистем, Украина имеет техническую возможность импортировать электричество из-за границы, что станет критическим при дефиците генерации. "У нас огромный опыт, его нет ни у кого больше. Поэтому катастрофы, я уверен, мы не допустим", – подытожил Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после массированной атаки РФ 26 августа в Украине возник дефицит электроэнергии, что привело к отключениям света у абонентов. Однако в ближайшие дни ситуация будет "сильно смягчена", а к концу недели энергосистема Украины вернется в состояние, предшествовавшее обстрелу.

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