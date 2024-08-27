Россия нанесла по Украине 230 ударов, есть серьезные повреждения энергосистемы, – Зеленский о последних обстрелах

Во время последних обстрелов Украины Россия нанесла 230 ударов. Система защиты сработала, однако серьезных повреждений энергосистемы избежать не удалось.

Видео дня

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость". Отметив: из-за этих атак "не во всей стране есть свет", однако энергообеспечение украинцев должно возобновиться.

"230 ударов было. Наша система защиты сработала, но тем не менее есть серьезные повреждения энергосистемы. Сражаются профессиональные люди, борются наши энергетики... Защита разноуровневая. Мы этим занимаемся... Понятно, что делать, и мы это делаем. Сейчас пока что не во всей стране, к сожалению, есть свет. Должен быть. Я думаю, будет", – сказал президент.

При этом он не стал называть масштабы разрушений – поскольку эта информация может быть использована Россией. В т.ч. и в отношении Киевской ГЭС.

"Что касается деталей по разрушению ГЭС или другого... Я не поддерживаю, когда враг знает, какие конкретно повреждения он нанес своим ударом Украине, энергосистеме и т.д. Есть детали, которые должен знать весь мир, о том, что Россия творит здесь, на нашей земле... Но в каком состоянии те или иные наши строения и что мы там сейчас делаем – пусть это будет в тишине", – отметил Зеленский.

Россия впервые атаковала украинскую энергетику кассетными боеприпасами

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщил, что Россия атаковала украинские объекты энергетики кассетными боеприпасами – во время обстрела 26 августа. Такое произошло впервые. Он отметил: целью таких атак россиян стали украинские распределительные подстанции.

"Вчера прошли первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции", – сказал премьер.

Напомним: в результате масштабного российского обстрела 26 августа в украинской энергетике резко ухудшилась ситуация. В частности, в течение всего понедельника в стране применялись многочасовые экстренные отключения света.

Жесткими отключения остаются и 27 августа – отключают по три-четыре группы одновременно. То есть применяется усиленный формат ограничений, с задействованием дополнительных часов отключений (в том числе в т.н. серых зонах).

Как сообщал OBOZ.UA, 27 августа в Киеве будут одновременно отключать сразу три-четыре очереди потребителей. Это означает, что 50-70% населения города будет без света одновременно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!