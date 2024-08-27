Энергетика Украины получила значительные повреждения: в Минэнерго рассказали, на что рассчитывать украинцам

Энергетики оценивают повреждения и проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы стабилизировать энергосистему после одной из самых масштабных атак на инфраструктуру. Жесткие графики отключений электроэнергии будут оставаться в силе, пока не будет стабилизирована работа распределительных подстанций.

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Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире марафона "Единые новости". После одной из самых масштабных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, произошедшую 26 августа, энергосистема страны оказалась под значительным ударом.

В результате правительство было вынуждено ввести жесткие графики отключений электроэнергии в разных регионах, чтобы сохранить стабильность энергосистемы и избежать дальнейших аварий. Светлана Гринчук рассказала, что российские войска выпустили более сотни ракет и дронов, большинство из которых нанесли значительные повреждения энергетическим объектам по всей стране.

Поражены распределительные системы, системы выдачи электроэнергии, а также важные инфраструктурные объекты, такие как Киевская ГЭС и некоторые объекты атомной энергетики. Это привело к необходимости немедленно ввести график аварийных отключений, чтобы сохранить целостность энергосистемы и избежать угрожающих последствий.

Об атаке энергосистемы также рассказал премьер-министр Денис Шмигаль. Он отметил, что целью таких атак россиян стали украинские распределительные подстанции. "Вчера произошли первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции", – сказал премьер.

По словам Гринчук, энергетики немедленно приступили к аварийно-восстановительным работам там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Пока идет оценка повреждений на всех объектах, и на тех участках, где это возможно, специалисты уже работают над восстановлением нормальной работы энергосистемы. Основная цель этих работ – максимально быстро стабилизировать ситуацию и вернуть энергетическую инфраструктуру в нормальное функционирование.

Графики плановых отключений будут оставаться в силе, пока не будет полностью возобновлена работа энергосистемы. Гринчук подчеркнула, что ситуация в энергетике остается сложной, но контролируемой. Энергетики делают все возможное, чтобы быстро восстановить поврежденное оборудование и обеспечить стабильную поставку электроэнергии потребителям.

Прогнозы по продолжительности ограничений

Иван Плачков, эксминистр топлива и энергетики Украины, во время эфира на канале "КИЕВ24" высказал свое мнение о продолжительности введенных ограничений. По его словам, жесткие графики отключений могут длиться от одной до двух недель в зависимости от скорости восстановительных работ и отсутствия новых массированных атак. Он также подчеркнул, что целью последней атаки было создание тотального блекаута, который мог бы привести к полному обесточиванию страны. Однако благодаря быстрой реакции энергетиков удалось избежать худшего сценария.

Ограничения электроснабжения, введенные после атаки, являются вынужденной мерой, направленной на стабилизацию работы энергосистемы и избегание дальнейших кризисных ситуаций. Гражданам следует быть готовыми к возможным перебоям в снабжении электроэнергией, а также рационально использовать электроэнергию, особенно в периоды пиковой нагрузки. Энергетические компании продолжают работать над восстановлением системы, призывая к терпению и пониманию ситуации.

После этой атаки "Укрэнерго" будет вынуждено скорректировать свои планы по подготовке к зимнему сезону. Юрий Бойко, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", отметил, что оценка убытков еще продолжается, но уже ясно, что новые коррективы будут отрицательными для энергосистемы. В связи с этим вопросы экспорта электроэнергии сняты с повестки дня, а основные усилия направлены на восстановление стабильности внутри страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за массированной комбинированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 26 августа "Укрэнерго" будет вынуждено скорректировать свои планы по подготовке к зиме 2024-2025 годов. И новые коррективы не будут положительны для энергосистемы.

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