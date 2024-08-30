Ждать осталось несколько дней: эксперт подсчитал, когда в Украине станет меньше отключений света

Самый масштабный российский обстрел украинской энергетики 26 августа повлиял на ход ремонтных работ, которые продолжаются на энергообъектах страны. Сейчас Украина переживает экстренные отключения света, однако ситуация с энергоснабжением может стабилизироваться уже в ближайшие дни – в первых числах сентября.

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Такой прогноз озвучил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире "Киев24". Следует учитывать, что так как в результате атаки РФ пострадали системы распределения тока, ситуация со светом различается в разных областях.

"Ожидается, что ситуация в энергосистеме, в частности в Киеве, улучшится в выходные и будет стабилизироваться со вторника-среды 3-4 сентября", – считает эксперт. При этом он отметил, что ремонты продолжаются и после атаки.

"Сейчас проходят ремонтные работы. Они могли бы завершиться быстрее, но россияне обстреляли объекты кассетными боеприпасами. Потому ремонт нельзя было проводить, пока их не соберут", – отмечает Омельченко.

В то же время энергетики не дают конкретных прогнозов на ближайшие дни. Об этом в частности, предупредили в энергокомпании ДТЭК.

"Пока идет ликвидация последствий обстрела, делать прогнозы сложно... Но в прошлом и позапрошлом году мы также восстанавливались после масштабных атак врага... Есть все необходимые ресурсы, нужно только время. Комментировать состояние конкретных объектов и сроки ремонта сейчас неуместно, это может помочь врагу планировать новые атаки", – рассказали в компании.

Напомним, во время последней атаки на энергетику Украины РФ использовала ракеты с кассетной боевой частью – чтобы увеличить площадь поражения. Как сообщил член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, одной из целей России было создание технической невозможности выдачи мощности с атомных электростанций.

"Когда кассетная ракета разрывается над подстанцией, происходит большое количество мелких повреждений другого оборудования. Огромное количество объектов было целью – не пять случайных подстанций", – рассказал Бойко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в результате российского обстрела в Украине отключились энергоблоки АЭС. В связи с этим Украина уже ноту протеста руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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