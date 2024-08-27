У украинцев массово отключают свет: что такое очереди и как они действуют

При дефиците в энергосистеме Украины применяются экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии. Население при этом делят на шесть очередей, которые равномерно отключают.

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Это объяснили в пресс-службе оператора энергетических услуг Yasno. То есть, такой принцип действует в шести регионах, где эта компания предоставляет услуги: в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Черкасской областях.

В общей сложности существует 6 очередей, каждая из которых представляет группу потребителей, потребляющую определенное количество электроэнергии. Чем больше дефицит в энергосистеме, тем больше очередей потребителей отключают одновременно во время стабилизационных ограничений.

Что означают очереди и где искать свой график

1 очередь графиков – 4 часа ограничений в сутки;

– 4 часа ограничений в сутки; 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

– 8 часов ограничений в сутки; 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;

– 12 часов ограничений в сутки; 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки;

– 16 часов ограничений в сутки; 5-6 очередей – графики не действуют, то есть применяются экстренные отключения.

К какому количеству очередей применяют ограничения электроэнергии, определяет "Укрэнерго". Далее каждый оператор систем распределения (облэнерго) отдельно определяет, какой график отключений применять в регионах и какие очереди отключать.

Важно отметить, что распределение на 6 очередей отключений используют в основном ДТЭК, Yasno и "Укрэнерго" в расчетах лимитов потребления для областей. В других облэнерго очередей отключений может быть больше или меньше.

"Укрэнерго" и облэнерго: кто из них за что отвечает

НЭК "Укрэнерго" – государственный оператор энергосистемы Украины (оператор системы передачи). Его главные задачи:

транспортировка (передача) электроэнергии по магистральным высоковольтным сетям классом напряжения от 750 тыс. до 220 тыс. вольт от электростанций к сетям облэнерго;

балансировка между производимой и потребленной в стране электроэнергией.

Облэнерго – это региональный оператор, который распределяет электроэнергию из сети "Укрэнерго" к потребителям сетями классом напряжения от 110 тыс. до 220 вольт. Таким образом облэнерго поставляют электроэнергию непосредственно потребителям и формирует графики отключений в регионах.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, при сильных морозах зимой 2024 отключения электроэнергии в Украине могут длиться до 8 часов в сутки. Основной упор в защите энергосистемы делается на противовоздушную оборону и восстановление генерации.

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