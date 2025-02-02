Канада ответит на удар Трампа: Трюдо анонсировал зеркальные пошлины на товары из США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в ответ на 25-процентные пошлины на большинство канадских товаров его страна предпримет зеркальные меры в отношении американских товаров. По его словам, Канада вводит торговые пошлины на товары из США стоимостью 155 миллиардов долларов.

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При этом Трюдо пообещал через несколько недель еще больше ужесточить пошлины на товары из Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN.

Глава канадского правительства заявил, что через несколько дней вступят в силу "пошлины на товары стоимостью 30 миллиардов долларов", а через 21 день последуют более широкие пошлины, "чтобы канадские компании и цепочки поставок могли найти альтернативы".

"Сегодня вечером я объявляю, что Канада ответит на торговые действия США 25-процентными торговыми пошлинами на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов", – заявил канадский премьер.

При этом он добавил, что тарифы будут "иметь далеко идущие последствия и распространятся на товары повседневного спроса", такие как алкоголь, фрукты, овощи, одежда и обувь. В рамках канадского ответа на тарифы США Трюдо также заявил, что штаты и территории рассматривают "несколько нетарифных мер". Они могут включать ограничения, "касающиеся критически важных минералов, закупок энергии и других партнерств".

"Мы будем стоять твердо за Канаду. Мы будем стоять твердо, чтобы гарантировать, что наши страны продолжат оставаться лучшими соседями в мире", – сказал Трюдо.

Напомним, президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указы об увеличении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Они вступят в силу во вторник, 4 февраля.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада готова к любому сценарию торговой войны с США. И в случае введения Соединенными Штатами пошлины на товар Оттава даст зеркальный ответ относительно американского импорта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на товары из стран Европейского Союза. Свое намерение он аргументировал тем, что Европа "ужасно обращалась" со Штатами.

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