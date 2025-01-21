'Мы рассматриваем все варианты': Трюдо заявил, что Канада готова к зеркальному ответу в случае введения США пошлин на ее товары

Канада готова к любому сценарию торговой войны из США. И в случае введения Соединенными Штатами пошлины на ее товар, даст зеркальный ответ американскому импорту.

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Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время общения с журналистами. Его цитирует издание Politico.

Глава канадского правительства сказал, что его страна рассматривает все возможные варианты реагирования на действия США.

"Мы рассматриваем все варианты и я в целом поддерживаю принцип введения равнозначных пошлин. Если Штаты примут это решение, мы рассмотрим этот вариант. Мы готовы к любому возможному сценарию", – заявил канадский премьер.

При этом Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада обеспечивает много необходимых ресурсов, которые понадобятся американской экономике для роста и процветания и сможет помочь Трампу выполнить его обещание о новом "золотом возрасте" для Америки. В то же время, его страна отреагирует "решительно и очень быстро" на американские тарифы, предупредил Трюдо.

Действующий глава канадского правительства подчеркнул, что Трамп является умелым переговорщиком, который любит лишать своих партнеров равновесия.

"Мы это уже проходили. В первый срок пребывания президента Трампа в должности он объявил о вызовах для наших торговых отношений, которые мы смогли преодолеть", –напомнил премьер.

Напомним, ранее Джастин Трюдо прокомментировал идею Дональда Трампа по поводу присоединения Канады к Америке как 51-го штата. Глава правительства заметил, что такой сценарий невозможен и "нет никакого шанса" на то, что Канада станет частью США.

Как сообщал OBOZ.UA, Трюдо поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. По его словам, Канада надеется на сотрудничество с новой администрацией в условиях "защиты интересов канадцев".

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