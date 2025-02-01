Трамп заявил о намерении наказать ЕС за 'ужасное поведение': анонсированы новые пошлины

Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины на товары из стран Европейского Союза. Свое намерение он аргументировал тем, что Европа "ужасно вела себя" со Штатами.

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Соответствующее заявление Трамп сделал в пятницу, 31 января, во время общения с журналистами, сообщает "Общественное". По мнению главы государства, подобный шаг поможет США исправить ситуацию с торговым дефицитом с ЕС.

Заявление о намерениях ввести пошлины на товары из ЕС Трамп сделал, отвечая на вопросы СМИ.

"Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно обращался с нами. Они не берут наши автомобили. Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они, в сущности, почти ничего не берут. У нас огромный дефицит с ЕС. Так что мы сделаем что-то очень существенное по отношению к ЕС", — заявил президент США.

По мнению Трампа, этот шаг позволит США исправить ситуацию с торговым дефицитом.

Ранее новый президент США анонсировал введение с 1 февраля 25% пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. Причинами своего решения он назвал поток мигрантов и наркотического вещества фентанил. При этом Трамп отметил, что 25% – это минимальная пошлина и она может возрасти.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада готова к любому сценарию торговой войны с США. И в случае введения Соединенными Штатами пошлины на ее товар, даст зеркальный ответ в отношении американского импорта.

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