Германия сокращает выплаты для беженцев из Украины: подробности

Немецкое правительство разработало законопроект, который предусматривает, в соответствии с коалиционным соглашением, уменьшение социальных выплат для украинцев, недавно прибывших в страну. Ожидается, что принятие этого закона приведет куменьшению ежемесячных выплат для каждого украинского беженца на 100 евро.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на текст законопроекта, с которым ознакомились журналисты. Согласно новым правилам, украинские беженцы больше не будут получать социальную помощь Bürgergeld, которую в стране имеют только граждане ФРГ.

Уменьшение выплат касается тех украинцев, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года. Им будут предоставлять меньшую финансовую поддержку в соответствии с Законом о льготах для искателей убежища.

Это решение затронет как минимум 21 тысячу украинцев – именно столько по статистике въехали в Германию с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Соответствующий законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.

Отметим, что в Германии украинцы со статусом защиты получают социальную помощь Bürgergeld, которую в стране имеют только граждане ФРГ, ищущие работу или имеющие недостаточный доход для самообеспечения.

Выплаты по этой программе выше, чем те, которые получают беженцы из других стран. Для сравнения, сейчас взрослые украинцы получают помощь в рамках программы Bürgergeld 563 евро, а другие беженцы – 460 евро, причем на специальные карты, которые могут быть использованы только на приобретение определенных необходимых товаров.

Кроме того, украинцы сразу получают возможность трудоустроиться, но при этом пока работают только 33% граждан Украины, прибывших в Германию после начала полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Германии планируют отменить выплаты украинским мужчинам. Этого требуют политики, они считают, что если украинские мужчины не служат в ВСУ, то они должны работать в Германии, а не жить за счет социальной помощи.

А премьер-министр Баварии, лидер партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер заявил, что вообще хочет отменить все выплаты беженцам из Украины. По его словам, нигде в мире не обращаются с доходами украинцев так, как в Германии, из-за чего "так мало" их трудоустроено.

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