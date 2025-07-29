"Или работать, или служить": в Германии планируют отменить выплаты украинским мужчинам

В Германии 150 тысяч украинцев призывного возраста получают ежемесячные соцвыплаты на более 1,3 миллиарда евро в год, что вызывает жесткую критику со стороны властей. Политики требуют, что если мужчины не служат в ВСУ – они должны работать в Германии, а не жить за счет социальной помощи.

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Об этом пишет BILD. Представители партии ХСС (Христианско-социальный союз) выступили с жесткой инициативой – прекратить выплаты помощи украинским мужчинам в возрасте от 18 до 63 лет.

Согласно официальным данным, на середину июня 2025 года в Германии находятся 304 144 украинских мужчин призывного возраста. Почти половина из них, а именно 150 660 человек получают так называемую гражданскую помощь, включающую выплаты на проживание, питание, жилье и дополнительные расходы. В среднем каждый из них получает 882 евро в месяц, что в совокупности обходится немецкому бюджету в 1,328 миллиарда евро в год.

"Если 151 тысяча украинских мужчин получают от нас социальные выплаты, то что-то не так. Они должны либо работать здесь, либо служить дома в Украине", – заявил эксперт по иностранным делам Штефан Майер.

В Германии усилились опасения, что часть украинцев избегает мобилизации с помощью поддельных документов, в частности водительских удостоверений грузовиков. По информации спецслужб, водительское удостоверение определенного класса позволяет отдельным мужчинам легально выехать за границу и избежать службы.

На этом фоне в ХСС усилили давление на федеральное правительство, требуя создать новую политику по оказанию помощи для граждан Украины. Предложение предусматривает, что украинские мужчины должны официально работать в Германии, или возвращаться в Украину и выполнять свой воинский долг.

В ответ на эти заявления Посольство Украины в Германии обнародовало официальную позицию. В ней отмечается, что пребывание украинских мужчин за рубежом не является незаконным, а большинство из них зарегистрированы в военкоматах и выполняют требования украинского законодательства. Представители дипломатической миссии призвали не делать обобщений и не обвинять всех украинцев в умышленном уклонении от мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские беженцы не вернутся за один день – возвращение станет возможным только с наступлением мира и созданием достойных условий жизни в Украине. Отмечается, что льготы и финансовые бонусы не станут решением вопроса.

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