Премьер-министр Баварии призвал отменить соцвыплаты украинцам, сбежавшим от войны

Премьер-министр Баварии, лидер партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер заявил, что хочет отменить все выплаты беженцам из Украины. По его словам, нигде в мире не обращаются с доходами украинцев так, как в Германии, из-за чего "так мало" их трудоустроено, несмотря на их высокий уровень образования.

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Такое жесткое заявление 58-летний Зедер сделал в воскресенье, 3 августа, в интервью телеканалу ZDF. Он сказал, что необходимо обеспечить, чтобы "для всех прибывших из Украины больше не было никаких надбавок".

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По словам Зедера, это должно распространяться "не только на тех, кто приедет в будущем", но и на "всех".

"Не должно быть больше Bürgergeld для всех, кто приехал из Украины", – сказал он.

Зедер добавил, что хочет продвинуть этот вопрос в рамках коалиции.

"Необходимо гарантировать, что для всех, кто прибыл из Украины, в Германии больше не будет социальных выплат. Нет ни одной страны в мире, которая действовала бы так же в отношении украинских беженцев", – заявил политик.

Это, заявил Зедер, якобы одна из причин, почему в Германии "так мало украинцев трудоустроено", несмотря на их высокий уровень образования.

В 2024 году получателям доходов иностранных граждан по программе Bürgergeld было выплачено в общей сложности 22,2 млрд евро.

На выплаты украинским беженцам было потрачено 6,3 млрд евро.

Предложение выходит за рамки коалиционного соглашения

Своим требованием Зедер противоречит положениям коалиционного договора федерального правительства, достигнутого между партиями ХДС, ХСС и СДПГ.

Это соглашение предусматривает, что любой, кто прибудет из Украины после 1 апреля 2025 года, если сможет доказать свою нуждаемость, будет получать более низкие пособия для соискателей убежища, но не Bürgergeld.

Те, кто прибыл в Германию до этого, продолжат получать пособие для граждан в соответствии с соглашением. Однако соответствующее положение еще не принято.

В настоящее время пособие также получают новоприбывшие украинцы.