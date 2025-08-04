Меньше, чем в соседних странах: в Германии подсчитали количество трудоустроенных украинских беженцев

В Германии количество трудоустроенных украинцев, которые пользуются статусом защиты, немного превышает треть от общего количества наших граждан в этой стране. Это меньше, чем в других европейских государствах, которые также приняли значительное количество украинских беженцев.

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Таковы данные Федерального агентства занятости Германии. Их получил на свой запрос Укринформ.

Так, по данным агентства, в начале 2025 года в ФРГ официально работали 299 670 граждан Украины, из которых 174 080 – женщины и 125 590 – мужчины.

В то же время количество получателей социальной помощи Bürgergeld, которую получают украинские беженцы, составляло 497 210 человек в возрасте от 15 до 65 лет (возраст трудоспособности). Из них 317 250 женщин и 179 970 мужчин.

По состоянию на апрель 2025 года Bürgergeld получали 693 420 граждан Украины, среди которых 413 290 женщин и 280 120 мужчин. Это число включает не только трудоспособных, но и детей, молодежь и пожилых людей. В частности, среди мужчин-получателей помощи было 150 660 в возрасте 18-63 лет.

Проанализировав все эти цифры, агентство подсчитало, что уровень трудоустройства среди украинцев в Германии немного превышает 33%, что ниже, чем в соседних странах, которые также приняли значительное количество беженцев с начала полномасштабного вторжения РФ.

Средняя сумма выплат по программе Bürgergeld в марте 2025 года составила 882 евро. Размер помощи зависит от возраста и семейного положения получателя. Так, одинокие взрослые и родители-одиночки получают 563 евро в месяц, супруги – по 506 евро на каждого, на детей выделяют от 357 до 471 евро, в зависимости от возраста.

Стоит отметить, что зарегистрированные украинские беженцы, в отличие от представителей других национальностей, пользуются в Германии временной защитой, предусмотренной §24 закона о пребывании. Он позволяет легально находиться в стране, работать, пользоваться социальными услугами, а детям – получать образование.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Германии планируют отменить выплаты украинским мужчинам. Этого требуют политики, они считают, что если украинские мужчины не служат в ВСУ, то они должны работать в Германии, а не жить за счет социальной помощи.

А премьер-министр Баварии, лидер партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер заявил, что вообще хочет отменить все выплаты беженцам из Украины. По его словам, нигде в мире не обращаются с доходами украинцев так, как в Германии, из-за чего "так мало" их трудоустроено.

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