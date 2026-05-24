Женщины массово сталкиваются с блокировкой детских выплат: почему помощь могут забрать

Из-за разногласий между государственными и банковскими базами данных женщины после смены фамилии иногда не могут получить детские выплаты – деньги даже возвращаются в Пенсионный фонд из-за "несоответствия данных". Проблему предлагают убрать через Дія.Картку, которая должна привязать выплаты к цифровому профилю человека и полностью отсекать влияние старых банковских записей.

Об этом заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, сложности возникают при оформлении пособия по уходу за ребенком до одного года, когда данные в государственных и банковских системах не совпадают.

Самая частая ситуация выглядит так, что женщина после бракосочетания меняет фамилию, но в банковских или государственных реестрах еще остаются старые данные. В результате:

Пенсионный фонд открывает счет для выплат через банк;

система банка автоматически "подтягивает" старую фамилию;

выплаты не могут быть зачислены из-за несоответствия данных.

В некоторых случаях средства, которые уже были начислены, возвращаются обратно в Пенсионный фонд. Женщина при этом либо не может ими воспользоваться, либо вынуждена проходить дополнительные проверки и переоформление.

Отдельный технический нюанс заключается в том, что даже закрытые счета могут оставлять след в банковских системах. Если когда-то счет в "Ощадбанке" был открыт на девичью фамилию, эти данные могут храниться в архивах.

В результате новый счет иногда автоматически привязывается к старым анкетным данным, что создает дополнительные трудности для получения социальной помощи. Фактически проблема возникает не из-за отказа в выплатах, а из-за рассинхрона между государственными реестрами и банковскими базами.

Гетманцев отмечает, что механизм социальных выплат должен быть максимально простым и не зависеть от бюрократических разногласий в данных. Также обсуждается идея введения единого цифрового механизма идентификации для социальных выплат.

Одним из вариантов решения проблемы называют внедрение концепции Дія.Картки, где выплаты будут привязаны не к отдельному банковскому счету, а к цифровому профилю человека. На сегодня государственная система предусматривает несколько видов помощи для семей с детьми:

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1 года;

программа еЯсла;

инициатива "Пакет школьника".

Однако пока все эти выплаты проходят через стандартные банковские счета, открытые через ПФУ или ЦПАУ, и не интегрированы в новую цифровую систему. Гетманцев подчеркивает, что после смены фамилии граждане действительно должны обновлять документы и банковские данные.

