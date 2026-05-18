Украинцам по-новому будут выдавать 2000 грн на медобследование: что изменилось

Программа медицинского скрининга для украинцев, по которой граждане в возрасте от 40 лет могут получить 2000 грн на медуслуги, стала доступнее. Два ключевых ограничения отменены – подавать заявку на выплату можно уже сегодня, а не ждать месяц после дня рождения.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Кроме того, вводится четкий дедлайн, за время которого участники программы должны использовать предоставленные средства.

Что изменилось

Раньше надо было ждать 30 дней после дня рождения. Теперь – если вам уже есть 40 лет, подавайте заявку в Дії или в ближайшем ЦНАПе без привязки к дате.

После зачисления средств есть два месяца, чтобы пройти обследование в выбранном медучреждении. Если средства не использовать – они автоматически вернутся в госбюджет. Таким образом власти хотят планировать нагрузку на систему здравоохранения и одновременно стимулировать людей не откладывать заботу о собственном здоровье.

Как воспользоваться

Подайте заявку в Дії или офлайн в ЦНАПе .

. Выберите медучреждение .

. Пройдите обследование в удобное время.

Важно: те, кто получил средства до 1 мая 2026 года, могут использовать их до 30 июня 2026 года.

"Скрининг для 40+": о программе

Государственную программу "Скрининг здоровья 40+" запустили в Украине с 1 января. С самого начала она была создана как простая цифровая услуга, не требующая дополнительных справок или сложных процедур.

С начала действия программы уже более 34 тысяч украинцев прошли скрининг, а количество поданных заявок превысило 340 тысяч. Общая сумма выплат составляет более 588 миллионов гривен.

Услуга доступна в около 2000 медицинских учреждений по всей стране, что обеспечивает широкий доступ к обследованиям независимо от региона проживания. После подачи заявки и зачисления средств остается только выбрать медицинское учреждение и записаться на обследование.

