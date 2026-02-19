Заброшенные санатории и пустые базы "отдадут" ВПЛ почти бесплатно: правительство изменило правила аренды

В Украине изменили процесс расселения переселенцев – обеспечить их временным жильем теперь будет проще. Для этого правительство облегчило аренду государственной и коммунальной недвижимости.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она пояснила, что Кабмин разрешил организациям, которые предоставляют приют внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях.

Стоимость аренды сделали символической. Она будет зависеть от типа организации и цели аренды:

для общественных объединений и благотворительных организаций, арендующих помещения для проживания ВПЛ – 0,01 грн от расчетной арендной платы ;

; для государственных и коммунальных учреждений в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, и социального, арендующих имущество для размещения ВПЛ без аукциона – 1 грн в год за каждый объект;

для хозяйственных обществ с государственной долей более 50%, передающих свою недвижимость для проживания ВПЛ на период военного положения и в течение шести месяцев после его завершения – 1 грн в год.

"Такие условия упрощают доступ к свободным общежитиям, санаториям, тренировочным базам и другим помещениям и позволяют общинам быстрее обустраивать места временного проживания для людей, которые вынужденно оставили свои дома из-за войны", – объяснила Свириденко.

Пустующую недвижимость "отдадут" ВПЛ

В Украине планируют использовать квартиры, не имеющие наследников, а также пустые административные здания и общежития в государственной и коммунальной собственности для расселения ВПЛ и других уязвимых групп населения. Это станет возможным в рамках нового проекта по перепрофилированию пустой недвижимости под нужды населения.

Пилот проекта запустили в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Если он окажется успешным, его масштабируют на всю страну. Он проходит в несколько этапов:

до конца марта планируется провести полевые инспекции 60-70 зданий;

из них отберут 10-15, которые будут приспособлены для проживания ВПЛ;

для каждого объекта разработают инвестиционное предложение – с предварительными расчетами расходов, вариантами реконструкции и планами реализации.

Выбранные объекты должны быть пригодны для модернизации (включая реконструкцию или переоборудование) и дальнейшего заселения и иметь базовые условия для длительного проживания ВПЛ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине официально отменили принятый еще в советское время Жилищный кодекс и запустили масштабную жилищную реформу. Она будет включать доступное социальное жилье, аренду с правом выкупа и цифровой контроль за очередями.

