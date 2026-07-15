За украинские 5 копеек заплатят 10 тысяч: какого года должна быть монета
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Некоторые старые украинские монеты в 5 копеек являются настоящим магнитом для коллекционеров. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги. К примеру, за экземпляр 1992 года уникальной разновидности 1.1ААк можно выручит от 4 000 до 10 000 грн.
Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:
- среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;
- единицей в дате – она с хвостиком;
- грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.
- гурте с крупной насечкой.
"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка – то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.
Нацбанк выводит из обращения гривни
Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.
"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.
Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:
- Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.
- Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.
"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.
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