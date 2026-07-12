Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

На некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

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Такой ценой монетой, к примеру, является 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", за нее могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн. Узнать же эту монету можно по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Кроме того, подчеркивают они, для того, чтобы понять, что перед вами дорогая монета, следует измерить расстояние между крайними остями: у обычной монеты – 18,7 мм, а у редкой – 18,3 мм. Так:

у обычной монеты оно составляет 18,7 мм;

у редкой – 18,3 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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