За 5 копеек заплатят 10 тысяч: какого года должна быть монета

Некоторые старые монеты украинцы могут продать за большие деньги. Все дело в особенностях, которые делают их редкостными и ценными. К примеру, стоимость 5 копеек 1992 года уникальной разновидности 1.1ААк может достигать оценки от 4 000 до 10 000 грн.

Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка – то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, Нацбанк в ближайшее время не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью...Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он подчеркнул: в будущем регулятор намерен вернуться к изменению дизайна монет. Однако, по его словам, это произойдет только после "стабилизации ситуации в стране".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

