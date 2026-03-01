Бумажные гривни перестанут считаться деньгами: какие купюры не будут принимать в магазинах и банках со 2 марта

Гривневые банкноты сразу ряда номиналов перестанут быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя будет использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет. Новые правила вступят в силу уже 2 марта.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили, что речь идет о купюрах 2003-2007 годов выпуска:

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

"Со 2 марта 2026 года банкноты заменяются на соответствующие оборотные монеты. С этой даты эти банкноты перестанут быть средствами платежа и изъяты из наличного обращения", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивают в регуляторе, больших неудобств из-за этого украинцы ощутить не должны. Ведь, утверждается:

Такие банкноты почти не встречаются в сфере розничной торговли, а украинцы ими почти не рассчитываются.

"Средний срок годности составляет около 2,5 года. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, изношены", – объяснили в Нацбанке.

Постепенное изъятие таких купюр началось почти 6 лет назад.

С 1 октября 2020 года изымать начали банкноты номиналами 1 и 2 грн. С 1 января 2023 года – 5 и 10 грн.

Почему НБУ ликвидирует бумажные гривни

В целом же, отмечается, расчеты монетами вместо бумажных гривен уже стали привычными для украинцев. В то же время, акцентируется, переход на монеты "приносит пользу государству, банкам и торговым сетям". В частности, утверждается, это способствует:

уменьшению расходов на обработку, транспортировку, хранение и обращение таких банкнот;

повышению качества наличных денег в обращении.

Бумажные гривни можно обменять на монеты

В то же время, подчеркивается, украинцы смогут обменять бумажные гривни, которые перестанут "считаться деньгами" на монеты. Сделать это можно будет:

во всех отделениях банков Украины – до 26 февраля 2027 года;

в "Ощадбанке", "ПриватБанке", "Райффайзен Банке", ПУМБе – до 28 февраля 2029 года;

в Национальном банке – пока бессрочно.

Сам обмен будет бесплатным. Сдать же можно будет любую сумму.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты. Однако не все, лишь выпущенные до 2003 года. Так регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

