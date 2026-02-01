Украинцам рассказали, что будет с монетами 1 и 2 грн: к чему готовятся в НБУ

В ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это, все же, может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Он напомнил:

В 2021 году Нацбанк начал готовить изменение дизайна монет.

Причиной этого стало то, что украинцы жаловались большую схожесть монет.

С этой целью, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.

Также стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью...Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Он подчеркнул: в будущем регулятор намерен вернуться к изменению дизайна монет. Однако, по его словам, это произойдет только после "стабилизации ситуации в стране".

Нацбанк планирует выпустить новые 20 грн в оригинальном дизайне

Тем временем, НБУ планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн. Ожидается, что она появится в августе. Отчеканена монета будет из серебра 925-й пробы.

Монета получит название "К 35-летию Независимости Украины". Она будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

В целом же, о новых 20 грн известно немного. Лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 5 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 50 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. Ведь из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

