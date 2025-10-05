Выплаты увеличили на 11,5%: украинцам рассказали, ждать ли повышения пенсий до конца года

Пенсии украинцев в 2025 году уже повысили на 11,5% и до конца года ожидаются дополнительные перерасчеты из-за изменения средней зарплаты, трудоустройства или достижения возраста. Кроме того, пенсионеры, в частности внутренне перемещенные и в прифронтовых областях, получат дополнительную поддержку в виде помощи на проживание и твердое топливо.

Об этом рассказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в интервью СМИ. По его словам, процент индексации пенсий формируется по четкому алгоритму, который определяет законодательство.

Капинус отметил, что коэффициент индексации составляет 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, за три предыдущих года. Таким образом, в 2025 году коэффициент индексации составил 1,115, что соответствует повышению выплат на 11,5%.

Для сравнения, в прошлом году индексация составила лишь 8%. Этот показатель рассчитывается на основе официальных данных Госстата Украины:

рост потребительских цен в 2024 году – 112%;

рост средней зарплаты – 111,05%.

Средняя заработная плата, которая учитывается для исчисления пенсий, выросла с 13 559 грн (2021-2023 годы) до 15 057 грн (2022--2024 годы). Как отметил глава Пенсионного фонда, до конца года запланировано несколько "регламентных" перерасчетов, которые проводятся ежемесячно, это в частности, изменения размера выплат:

в случае уточнения показателей средней заработной платы;

при трудоустройстве или увольнении пенсионера;

при достижении определенного возраста (65, 70, 75 или 80 лет).

Кроме того, отдельные перерасчеты осуществляются в связи с изменениями прожиточного минимума или минимальной зарплаты, предусмотренных законом о Государственном бюджете. После обновления правил идентификации в этом году ежегодно до 31 декабря должны подтверждать свою личность все граждане, проживающие за рубежом или на временно оккупированных территориях. По состоянию на 1 сентября 2025 года идентификацию уже прошли:

218,5 тыс. человек – через видеоконференцсвязь;

– через видеоконференцсвязь; 210 тыс. – через портал Пенсионного фонда с помощью Дія.Підпис;

– через портал Пенсионного фонда с помощью Дія.Підпис; 194 человека – в зарубежных дипломатических учреждениях;

– в зарубежных дипломатических учреждениях; 102 тыс. – лично в сервисных центрах ПФУ;

– лично в сервисных центрах ПФУ; 23,1 тыс. – через отделения "Ощадбанка".

Дополнительная поддержка для пенсионеров

Несмотря на сложные условия военного времени, Пенсионный фонд продолжает обеспечивать своевременную выплату пенсий всем получателям. Кроме основной пенсии, предусмотрена помощьна проживание для внутренне перемещенных лиц в размере от 2000 до 3000 грн в зависимости от категории.

Также планируется помощь от международных организаций на твердое топливо для наиболее уязвимых категорий населения. Ее получат одинокие нетрудоспособные лица пенсионного возраста, проживающие в девяти прифронтовых областях: Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы должны перенести данные из своих бумажных трудовых книжек на портал ПФУ. Для этого есть время до июня 2026-го. При том переносить данные могут и работодатели, и работники. Поэтому если у вас есть стаж до 2004-го, лучше проверить его отражение в своем кабинете на портале ПФУ.

