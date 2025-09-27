Все украинцы должны это сделать для зачисления стажа, иначе пенсии может не быть: что надо проверить до июня 2026-го

Украинцы должны перенести данные из своих бумажных трудовых книжек на портал ПФУ. Для этого есть время до июня 2026-го. При этом переносить данные могут и работодатели, и работники. Поэтому если у вас есть стаж до 2004-го, лучше проверить его отражение в своем кабинете на портале ПФУ.

Видео дня

Как говорится в разъяснении ПФУ, стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Электронная трудовая книжка содержит данные о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях.

Но до 2004-го информация была только в бумажных трудовых книжках. Чтобы в электронной трудовой книжке отражалась информация обо всех периодах трудовой деятельности работника, в том числе до 1 января 2004 года, должны быть оцифрованы сведения из бумажной трудовой книжки.

Подать сканированные копии бумажной трудовой книжки через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) могут как работодатели (через личный кабинет страхователя), так и работники самостоятельно (через личный кабинет застрахованного лица).

В то же время, если по тем или иным причинам сканкопия бумажной трудовой книжки в определенный период не будет подана на оцифровку, то это не приведет к потере приобретенного страхового стажа. В некоторых случаях это может также привести к выходу на пенсию позже (в 63 или 65 лет), или вообще потери права получить пенсию.

Как проверить, оцифрована ли трудовая?

Необходимо зарегистрироваться на портале Пенсионного фонда – portal.pfu.gov.ua. Для этого можно пройти регистрацию с помощью КЭП (можно скачать на сайте своего банка), с помощью Дії и т.д., через приложение своего банка. После этого вы можете проверить, какой стаж вам засчитан на портале ПФУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн в месяц. Такие планы предусмотрены в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!