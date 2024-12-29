Выплаты переселенцам: будут ли получать помощь украинцы в 2025 году

Кабмин продлил выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) еще на шесть месяцев, сохранив размеры помощи и расширив критерии оценки доходов. Самые уязвимые категории ВПЛ будут получать финансовую поддержку автоматически.

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Об этом сообщил народный депутат Украины, глава Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПО Павел Фролов. Внесенные правительством изменения в постановление "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутри перемещенным лицам" позволяют продолжить поддержку самых уязвимых категорий ВПЛ. Основные положения:

выплаты будут производиться ежемесячно 15-го и 28-го числа;

размер пособия остается неизменным:

3000 грн – для лиц с инвалидностью и детей;

– для лиц с инвалидностью и детей; 2000 грн – для других категорий.

– для других категорий. среднемесячный совокупный доход семьи теперь рассчитывается с учетом изменений:

не учитывается доход от одноразовой продажи транспортного средства;

исключается доход от продажи жилья, расположенного на территориях, где велись боевые действия или временно оккупированные.

Кто будет автоматически получать выплаты

пенсионеры: с пенсией до 9444 грн.;

с пенсией до 9444 грн.; лица с инвалидностью: I или II группы; дети с инвалидностью до 18 лет; тяжелобольные дети;

I или II группы; дети с инвалидностью до 18 лет; тяжелобольные дети; дети-сироты: включая детей, лишенных родительской опеки, до 23 лет;

включая детей, лишенных родительской опеки, до 23 лет; приемные родители и родители-воспитатели: заботящиеся о детях.

Кто может подать заявление в помощь

Другие категории внутренне перемещенных лиц могут также претендовать на получение помощи, подав соответствующее заявление. К ним относятся:

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в зоне боевых действий или в условно безопасных регионах, но без возможности обучения офлайн.

проживающие в зоне боевых действий или в условно безопасных регионах, но без возможности обучения офлайн. семьи, где член семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или тяжелобольным ребенком.

беременные женщины (с 30-й недели беременности).

(с 30-й недели беременности). дети до 14 лет, прибывшие без сопровождения родителей.

Заявление можно подать в органы социальной защиты населения по месту фактического проживания. С середины января 2025 для ВПЛ планируется запуск новой программы, которая предусматривает субсидии на аренду жилья. Эта инициатива призвана дополнительно поддержать переселенцев, временно проживающих в наемных помещениях.

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете на 2025 год", на социальную защиту граждан предусмотрено 81,8 млрд. грн. Часть этих средств направлена на сохранение выплат ВПЛ, являющихся одним из важных элементов государственной поддержки во время войны.

Кабинет Министров подчеркивает, что ситуация для ВПЛ остается сложной из-за военных действий. Помощь на проживание позволяет переселенцам обеспечить базовые потребности, поддержать свои семьи и адаптироваться к новым условиям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в рамках инициативы "Зимняя поддержка" с 1 января 2025 года будет введена субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Ее получают те переселенцы, которые тратят на аренду более 20% доходов.

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